Darbeye Malatya’dan Helikopter ve Mermi Desteği

15 Temmuz öncesi Malatya’dan, Ankara’ya gönderilen T-129 ATAK helikopterlerden birinin 15 Temmuz’daki darbe girişiminde kullanıldığı, ayrıca darbe girişiminden bir gün önce bin 500 adet 20 milimetrelik top mühimmatının Ankara’ya gönderildiği ortaya çıktı.

KURS İÇİN GÖNDERİLEN ATAK, DARBE GİRİŞİMİNDE KULLANILMIŞ

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, iki adet T-129 ATAK ve bir adet UH-1 helikopterinin 15 Temmuz’da devam eden kurslarda kullanılmak üzere Ankara’ya gönderildiği yer aldı. Ankara’ya gönderilen T-129 ATAK helikopterlerinden birisinin Ankara/Temelli meydanında arıza nedeniyle kaldığı diğerinin darbe girişimindeki hava saldırılarında kullanıldığı tespit edildi.

İddianamede, 15 Temmuz günü görevi devretmesine rağmen Malatya’dan ayrılmayan 2. Kara Havacılık Komutanı Albay Mustafa Özkan’ın darbe teşebbüsünden bir gün önce Çağdaş Ç.’ye ‘şifahi emirle’ taarruz helikopterlerinde kullanılan bin 500 adet 20 milimetrelik top mühimmatı 14 Temmuz’da Ankara’ya intikal edecek S-70 helikopteri ile Ankara’da bulunan taarruz helikopter tabur komutanlığına gönderilmesi ve Özcan Karacan’a teslim edilmesi emrini verdiği yer aldı.

İddianamede ayrıca 14 Temmuz’da bin 500 adet 20 milimetrelik top mühimmatı Gürçay B. ve Yakup Y.’nin pilot olarak yer aldığı S-70 helikopter ile Ankara’ya gönderildiği, Gürçay B. ve Yakup Y.’nin 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbeye teşebbüs olaylarında yer aldığı belirtildi.

‘ANKARA’DA DARBE GİRİŞİMİNE İŞTİRAK ETTİĞİNİ ÖĞRENDİM’

15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklanan Özkan, Cumhuriyet Savcılığı’ndaki ifadesinde, “Göreve giden atak diye tabir ettiğimiz helikopterler şuanda Ankara’dır. Bunlardan birisi arza yapıp Temelli Meydanına iniş yapmış diğeri ise, darbe girişiminde kullanıldıktan sonra Akıncılar Üssüne inmiş. Bu helikopterleri görev gereğiyle Taarruz Tabur Komutanı Yarbay Hakan Erol, diğer helikopteri ise Yüzbaşı Memduh Karagöl götürmüştür. İkinci pilotların isimlerini bilmiyorum. Hakan Erol Yarbay’ın Ankara’da darbe girişimine iştirak ettiğini öğrendim” dedi.

ANKARA’YA KALKIŞMADAN BİR GÜN ÖNCE BİN 500 TOP MÜHİMMATI GÖNDERİLMİŞ

Özkan, atış payı olarak ayrılan bin 500 adet 20 milimetrelik top mühimmatın darbe girişiminden bir gün önce Ankara’ya gönderildiğini anlatarak, şunları söyledi:

“Pilot eğitim kurslarına ilişkin yaklaşık 1,5 aydır hem okul komutanlığı hem de öğretmenler tarafından eğitimi tamamlamamış pilotların Ankara’ya helikopter ile birlikte gelip, yanlarında mühimmatta getirmeleri, orada atış planlamaları yapıldığını söylüyorlardı. Ancak bizde faal atak helikopteri olmadığı için bunu sürekli ertelemiştik. Son bir hafta helikopterlerin parçaları ikmal edilince, faal sayıları artınca helikopterleri pilotları ile birlikte Ankara’ya gönderebileceğimizi düşünüp planladık. Atış payı olarak ayırdığımız bin 500 kadar 20’lik top mühimmatını bakımı tamamlanmış Ankara’ya dönmek üzere olan 1. Kara Havacılık Alayına ait helikopterle bir gün evvel göndermiştik. Devir teslim töreninden sonra da iki adet helikopter pilotları ile birlikte olay günü Ankara’ya intikal etmek üzere kalktılar ve Ankara’da söz konusu eyleme iştirak etmişler. Söz konusu kalkışlar Kara Havacılık Komutanlığından gelen yazılı emir üzerine yapılmıştır. Geriye doğru düşününce bunun tesadüf olamayacağını, o gün için planlandığını anlıyorum.”

Özkan, Ankara’ya mühimmat gönderilmesiyle ilgili olarak, “Birliklerde iki türlü ayrılmış mühimmat vardır. Biri kıta yükü mühimmat diğeri ise, her pilot sayısınca ayrılmış olan mühimmatı ifade eden atış payı mühimmattır. Kıta yükü mühimmat operasyonlarda kullanılan ve eğitim için kullanılamayacak mühimmattır. Geçmişte de biz helikopterlerimizi Milli Bayram, tatbikat, eğitim ve gösteri uçuşları için başka yerlere gönderdiğimizde mühimmatlarını da beraberinde gönderiyorduk. Dolayısı ile mühimmat istenmesi ve bizim tarafımızdan önceden gönderilmesi sürekli olan hadisedir. Bundan başka bir mana çıkarmak o an için aklımıza gelmedi. Ancak geriye dönüp baktığımızda bunun da planlandığı açıktır. Helikopterlerin Ankara’ya istenmesi hususuna gelince, bir emrin yerine getirilebilmesi ancak helikopterlerin hazır olması durumunda mümkün olabilir, o tarihlerde parça eksikliği sebebiyle bu mümkün olmaması ve bakım ekibini bölmemek amacıyla yaptığımız bildirimler üzerine emir verilmemişti. Ancak helikopterler tamir edildikten sonra biz bunu bildirdik. Bunun üzerine helikopterleri istediler” dedi.

KOBRA HELİKOPTERİ PİLOTU ‘İNTİHAR FEDAİSİ GİBİ’ TEĞMEN..

Öte yandan, iddianamede, Malatya Kara Havacılık Alay Komutanlığında Kobra taarruz helikopter pilotu olarak görev yapan Teğmen Mustafa Sinan S.’nin, darbe öncesi bir yakınının düğünü için Ankara’ya gittiği, darbe girişimi sırasında WhatsApp Taarruz Taburu grubundan olan komutanlarından gelen bulundukları yerleri terk etmemesi yolundaki emirler üzerine evde kaldığı ve 18 Temmuz günü Malatya’ya döndüğü, terör örgütü mensuplarının haberleştiği ByLock iletişim programını kullandığı, Malatya Emniyet Müdürlüğü’nün bu kişiye ilişkin savcılığa gönderdiği yazıda, “..Babasının PDY kontrolündeki SEMADER Başkanı ve Doktorların imamı olduğu, şüphelinin tam bir intihar fedaisi olarak yetiştiği ve her türlü eylemi yapabileceğinin bildirildiği”ne yer verildi. Darbe girişimine katılmayan Teğmene iddianamede, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeliği suçlaması yöneltildi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com