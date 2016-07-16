Darbecilerin Firari Tankı Ezdi
Darbeci grubun Malatya 2. Ordu Karargahı’ndaki direnişine destek vermek üzere kışladan yola çıkan 2 tanktan biri Çevreyolu’nda arıza yaparken, biri tüm engelleme girişimlerine rağmen yoluna devam etti ve ara sokaklardan, 2. Ordu Karargahı’na girdi. Karargah nizamiyasinden girerken rastgele ateş açan bu tank, cadde ve sokaklardan geçerken, yolda bulunan vatandaşlara ait özel araçlara da zarar verdi.
Bu tankta, darbecilere destek veren bir yarbayın bulunduğu ve karargah içerisinde açılan ateşle yaralandığı bildirildi. Yaralanan darbeci yarbay ambulansla hastaneye kaldırılırken, karargaha getirdiği tankı da polis muhafaza altına aldı.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
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işte darbecilerin gerçek yüzü. bu fotoğraflar her şeyi özetliyor. Darbe= şiddet, baskı, ölüm, kaos…
Mal gelir cana birsey olmasin kardesler. Provatorlere dikkat edelim polisimiz işini yapsin. Askerlerinde cezasini biz degil yargi verecek aman dikkat emeline ulasmasinlar.