Darende ESO’da Seçim

Darende Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına İbrahim Kürşat Gök seçildi.

Darende Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın genel kurulu Darende Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi’nin salonunda yapıldı. Mevcut başkan Salih Soylu’nun aday olmadığı seçimde divan başkanlığını Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin yaptı.

Esnaf Odası başkanları ile Oda üyelerinin katıldığı genel kurulda İbrahim Kürşat Gök ile Olcay Ayhan aday oldular.

Genel kurulun açılışında konuşan MESOB Başkanı Keskin, “Sayın Cumhurbaşkanımızın bir sözü ile milletimiz nasıl 15 Temmuz darbe girişiminde meydanlara koştuysa, bugünde Zeytin Dalı Harekatı için davet ederse milletimiz toprağını, ezanını, bayrağını savunmak için koşacaktır. Esnaf ve sanatkar camiası olarak Zeytin Dalı Harekatını sonuna kadar destekliyoruz. Mehmetçiğimiz zaferle dönecektir. Buna yürekten inanıyoruz.” Dedi.

Genel kurul sonucunda İbrahim Kürşat Gök 256 oy alarak başkanlığa seçilirken, Olcay Ayhan ise 125 oy aldı.

İbrahim Kürşat Gök başkanlığındaki Darende Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetim kuruluna Salih Soylu, Mustafa Kalaycık, Anıl Kamil Meydan, Fatma Erdoğan, Abdurrahman Eren ve Mahmut Durukan seçildi. Denetim Kurulu’na da Bilal Çam, Ahmet Şahin ve Fatih Cihan getirildi.

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