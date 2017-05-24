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Malatya Haber -

Darende HEM’de Yıl Sonu Sergisi

Darende HEM’de Yıl Sonu Sergisi
  • 24.05.2017
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Malatya’nın Darende ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi (HEM) kursiyerlerinin çalışmalarının yer aldığı yıl sonu sergisi açıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Ölçer, müdürlük binasında düzenlenen serginin açılışında, halk eğitim merkezlerinin eğitim veren önemli kurumlar arasında olduğunu söyledi.

Darende’de 41 farklı alanda 60 kurs açarak büyük bir başarı sağladıklarını anlatan Ölçer, şöyle devam etti:

“Kadın istihdamının artırılması, kadınların ve genç kızlarımızın sosyal ve ekonomik yönden güçlendirilmesi adına çini işlemeciliği, tıbbi sekreterlik, kadın kıyafetleri hazırlama, aşçılık kurslarımız yoğun ilgi görmektedir. Malatya İŞKUR İl Müdürlüğü ve Darende Belediyesi iş birliğinde açtığımız çinicilik kursumuzda katılımcı bayanların ulaşım ve yemek masrafları yapmış olduğumuz proje bütçesinden karşılanarak büyük bir katkı olmuştur. Gençlerimizi bilim ve teknolojik alanda üretken, milli ve manevi değerlerine bağlı, vatanını, bayrağını, ezanını her şeyin üstünde tutan bireyler olarak yetiştirmek amacıyla kurslar, sosyal etkinlikler düzenledik.”

Daha sonra Darende Belediye Başkan Vekili Murat Doğan ve diğer protokol üyeleri tarafından kursiyerler tarafından hazırlanan serginin açılışı yapıldı.

AA

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