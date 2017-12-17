Darende Karabayır’da Mahalle Buluşması

Malatya’da, mahalle buluşmaları toplantısının altıncısı düzenlendi.

Darende ilçesinde Karabayır Mahallesi Karabayır Ortaokulu’nda düzenlene mahalle buluşmaları toplantısına Kaymakam Enver Hakan Zengince, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Toplantıda, konuşan Zengince, her hafta bir mahalleyi ziyaret ederek, mahallelerin sorunlarına ilişkin çözüm aradıklarını söyledi.

Mahalleye yeni yapılan ilkokula şehit piyade er Hamit Koçhan’ın ismini vereceklerini kaydeden Zengince, “Mahallemizin içme suyu ve yol sorunu için Malatya Büyükşehir Belediyesi ile görüşmeler yapacağız. Sulama için bizden talep edilen boru hattı için ise destek bulacağız. Kırsalda bulunan mahallelerimizin en önemli sorunlarını bir an önce giderilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz.

2018 yılı itibariyle yeni yapılacak okulumuzu hizmete açıp, eğitimde önemli bir ihtiyacı gidermiş olacağız.” diye konuştu.

Kendisinden mahallenin yüksek bir yerine bayrak asmak için direk isteyen vatandaşların talebini karşılayacaklarını ifade eden Zengince, hafta içerisinde kendisinden istenen direk ve bayrağı göndereceklerini bildirdi.

AA