Darende MYO’da Optisyenlik Semineri
İnönü Üniversitesi Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokulunda (MYO), “Optisyenlik Mesleğinde Kariyer” konulu seminer düzenlendi.
Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği Başkanı Turgut Vardi, İnönü Üniversitesi Kariyer Günleri etkinliği kapsamında Darende MYO’da düzenlenen “Dünyada ve Türkiye’de Optisyenlik ve Optometri” konulu seminerle optisyenlik mesleğini tanıtarak, istihdam imkanlarını anlattı.
Darende MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Apdulmutalip Şahinaslan, seminer sonunda Vardi ve dkatılımcılara teşekkür etti.
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