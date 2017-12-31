Darende Öğretmenevi Yenilendi

Darende ilçesinde 22 yıldır hizmet veren öğretmenevi tadilattan geçirildi.

İlçenin ziyaretçi yükünü omuzlayan ve uzun yıllardır faaliyette bulunan Darende Öğretmenevi, yapılan tadilat ve düzenlemeler sonrasında, sunduğu konforuyla 5 yıldızlı oteli aratmıyor.

Öğretmenevi Müdürü Mehmet İnce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tamamen kurum bütçesiyle yapılan yeniliklerin öğretmenevine ilgiyi artırdığını söyledi.

Kurumlarının herkese açık olduğunu belirten İnce, “Öğretmenevimizi tamamen kendi bütçemizle yeniledik. Eksikleri tespit ederek daha kullanışlı ve ilgi çekici hale getirdik. Kurumumuzun iç boyasını, lavabo ve duş kabinlerini, mobilya ve baza takımlarını, perde, halı, kapı, ortopedik yatak ve televizyonları değiştirdik. İlk defa her odaya klima taktırdık. Odaları ferah ve estetik hale getirdik.” dedi.

Yenilenen yüzüyle öğretmenevinin ilçeye yakışır hale geldiğini de dile getiren İnce, şöyle konuştu:

“Fiziki değişikliklerden dolayı konaklamada artış oldu. Öğretmenevi, ilçemizde konaklama bakımından daha da tercih edilir bir noktaya geldi. Binamız 24 oda 42 yatak kapasiteli. Yenilenen hizmetiyle herkesin tercih ettiği bir sosyal tesis konumuna geldi. Kurumumuzda 24 saat hizmet veriliyor.”

İnce, tadilatta kullanılan malzemelerin ve işçiliğin tamamının ilçeden sağlandığını kaydederek, bu yönüyle de ilçe ekonomisine katkı sağlandığını belirtti.

AA