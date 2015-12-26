Darende ve Doğanşehir’de Kazalar..
Darende yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi. Doğanşehir’deki kazada ise devrilen minibüste bulunan 17 yolcudan 1’i yaralandı.
DARENDE’DE..
Ölümlü kaza, Darende İlçesi Gümüşlüdere Bağlar mevkiinde gece meydana geldi. Kayseri’den Malatya istikametine giden boş kayısı kasası yüklü Emir Baransel yönetimindeki 16 GS 084 plakalı kamyon, virajı alamayarak şarampole uçtu.
Kaza sonucu kamyon sürücüsü Emir Baransel, kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Emniyet ekipleri ve çekici vinç yardımıyla kamyonun kaldırılmasıyla sürücünün cesedine ulaşıldı.
Sürücünün cesedi, Darende Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
DOĞANŞEHİR’DE..
Malatya’nın Doğanşehir İlçesi Suçatı Köyü yakınlarında bir minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Araçta bulunan 17 yolcu kazayı ucuz atlattı.
Alınan bilgiye göre, Suçatı Köyü yakınlarında meydana gelen kazada, Ahmet Yiğit yönetimindeki 34 AF 0937 plakalı minibüs aşırı hız yüzünden devrildi. Duble yol çalışmasının devam ettiği bölgede meydana gelen kazada araç sürücüsü Ahmet Yiğit yaralanarak, Malatya’daki hastanelere sevk edildi.
Minibüste yolcu olarak bulunan ve Malatya’dan Adıyaman’ın Sincik İlçesi’ne giden 17 kişinin burnu bile kanamadı. Kaza sonrası eşyalarını yol kenarına alan yolcular, bir süre kendilerini götürecek araçları bekledi.
FOTOĞRAFLAR: Darende yakınlarında sürücünün öldüğü trafik kazası (üstteki fotoğraf), Doğanşehir yakınlarında sadece sürücünün yaralandığı, yolcuların burnunun bile kanamadığı kazanın görüntüleri (alttaki fotoğraflar)