Darende’de 4 Kırsal Mahalleye Kanalizasyon

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Darende İlçesi Yavuzlar, Başdirek, Karaoğuz ve Ayvalı Mahallelerinde toplamda 8.500 metrelik kanalizasyon hat çalışması yaptı.

Yavuzlar Mahalle Muhtarı Atacan İşleyen, “Mahallemize MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 4.000 metrelik kanalizasyon hat çalışması yapıldı. Yapılan çalışmalardan çok memnunuz. Mahallelim ve kendi adıma; Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a, MASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir’e ve mahallemizde çalışan personele teşekkür ederim.” derken, Karaoğuz Mahalle Muhtarı Ömer Sağlam, “Mahallemde 25 evin kanalizasyon hattı yoktu. Yazları kokular rahatsız ediyordu. Köyün içinde ki kanalizasyon hattı 1.500 metrelik hat çalışmasıyla köyün dışına taşındı. Mahalle sakinlerim çok memnun. MASKİ Genel Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalarla kanalizasyon altyapısı yenilendi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Başdirek Mahalle Muhtarı Mehmet Yıldırım da “Köyümüze yapılan çalışmalar kapsamında 3.000 metrelik kanalizasyon hat çalışması tamamlandı. 1 adet fosseptik çalışması faaliyete geçince kanalizasyon altyapısı yenilenmiş olacak. Başdirek Mahallesi sakinleri adına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Darende İlçesi 4 mahallede yapılan kanalizasyon hat çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir, “Yavuzlar, Başdirek, Karaoğuz ve Ayvalı Mahallelerinde toplam 8.500 metrelik kanalizasyon altyapı çalışması ve fosseptik çalışmaları gerçekleştirdik. Mahallelerde oluşan kötü kokuları ortadan kaldırdık. Çevre temizliği ve insan sağlığını daima önemsiyoruz. Bunun için çalışmalar yapıyoruz. Emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”şeklinde konuştu.

Bülten- malatyahaber.com