Darende’de Asker Uğurlaması

Malatya’nın Darende ilçesinde, vatani görevlerini yapacak olan asker adayları, birliklerine davul ve zurna eşliğinde uğurlandı.

Darende’de dün asker uğurlama töreni yapıldı. Vatani görevini yapacak olan asker adaylarını acemi birliklerine uğurlama töreninde Darendeliler sevinç ve hüznü bir arada yaşadı. Askere gidecek gençler ilk olarak kına yakma merasiminden geçerken kına yakma sırasında aileler ve onları izleyenler gözyaşlarına boğuldu.

Merasimi tamamlanan gençler anne ve babalarının ellerini öptükten sonra ‘En büyük asker bizim asker’ sloganları ve davul zurna eşliğinde askere uğurlandılar.

iha