Darende’de Bir Parti Esrar Daha
Darende ilçesinde, polis ekiplerince 18 kilo 130 gram esrar ele geçirildi.
Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kontrol edilmek üzere durdurulan bir otomobilin çeşitli yerlerine zulalanmış naylon poşetlere sarılı toplam 18 kilo 130 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili otomobilde bulunan A.Ç. (29) ile Y.T. (23) adlı şüpheliler gözaltına alındı.
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