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Malatya Haber -

Darende’de Eğitim Semineri

Darende’de Eğitim Semineri
  • 08.02.2017
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Darende Kaymakamlığı tarafından eğitimde farkındalık oluşturmak amacıyla idareci, öğretmen, veli ve öğrencilere yönelik seminer düzenlendi.

Mesleki Teknik Eğitim Merkezi Çok Amaçlı Salonu’nda Eğitimci Yazar Alişan Kapaklıkaya tarafından öğrenci, veli, öğretmen ve idarecilere ayrı ayrı seminer verildi.

İlçe Kaymakamı Ali Türk, seminerler sonunda yaptığı açıklamada, Kapaklıkaya’yı Darende’de görmekten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, 2 gün boyunca yoğun bir mesai harcayarak verdiği faydalı bilgilerden dolayı kendisine teşekkür etti.

Bu ve benzeri programların artarak devam edeceğini hatırlatan Türk, sunumundan ötürü teşekkür ettiği Kapaklıkaya’ya, çeşitli hediyeler verdi.

AA

 

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