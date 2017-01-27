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Malatya Haber -

Darende’de Esrar Maddesi Ele Geçirildi

Darende’de Esrar Maddesi Ele Geçirildi
  • 27.01.2017
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Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, esrar maddesi ele geçirildi.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi; “Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü Uygulama Noktasında İlçe Emniyet Müdürlüğü Görevlilerimiz tarafından yol kontrol ve arama faaliyeti icra edildiği esnada durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç içerisinde yapılan detaylı aramada, araç içerisinde gizlenmiş vaziyette toplam ağırlığı 14,4 Kg olan Esrar maddesi  ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen 2 Şahıs Mahkemece tutuklanmıştır.”
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