Darende’de Festival

Darende Geleneksel 57. Karakucak Güreş ve Kültür Festivali hazırlıkları tamamlandı.

Ramazan ayı dolayısı ile bu yılki festival etkinlikleri 6-7-8 Ağustos tarihine alınması nedeniyle, 3 gün boyunca sosyo, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlenecek. Şenliklerin ilk günü olan 6 Ağustos’ta Devlet Bakanı Ali Babacan da festivale katılacak.

57. Karakucak Güreş ve Kültür Festivali programı çerçevesinde 8 Ağustos pazar günü düzenlenecek karakucak güreşlerinde Güreş Ağalığını AKP Malatya milletvekili ve partinin MKYK üyesi Öznur Çalık yapacak.

57. Karakucak Güreş ve Kültür Festivali programı şöyle:

6 AĞUSTOS CUMA

Saat 10:00 Açılış Ve Çelenk Sunumu

Saat 11:00 Sünnet Şöleni

Saat 14:00 Dasev Meslek Yüksek Okulu Temel Atma Töreni

Saat 19:00 Müzik Şöleni

7 AĞUSTOS CUMARTESİ

Saat 10:00 Uluslar Arası Hapkido Turnuvası Başlangıcı

Saat 11:30 Bal-Kavun-Kayısı Veyemek Yarışması

Saat 16:00 Hapkido Turnuvası Ödül Töreni

Saat 17:00 Rafting

Saat 19:30 Müzik Şöleni

8 AĞUSTOS PAZAR

Saat 11:00

Geleneksel 57. Karakucak Güreşleri