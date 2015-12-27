Darende’de Festival
Darende Geleneksel 57. Karakucak Güreş ve Kültür Festivali hazırlıkları tamamlandı.
Ramazan ayı dolayısı ile bu yılki festival etkinlikleri 6-7-8 Ağustos tarihine alınması nedeniyle, 3 gün boyunca sosyo, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlenecek. Şenliklerin ilk günü olan 6 Ağustos’ta Devlet Bakanı Ali Babacan da festivale katılacak.
57. Karakucak Güreş ve Kültür Festivali programı çerçevesinde 8 Ağustos pazar günü düzenlenecek karakucak güreşlerinde Güreş Ağalığını AKP Malatya milletvekili ve partinin MKYK üyesi Öznur Çalık yapacak.
57. Karakucak Güreş ve Kültür Festivali programı şöyle:
6 AĞUSTOS CUMA
Saat 10:00 Açılış Ve Çelenk Sunumu
Saat 11:00 Sünnet Şöleni
Saat 14:00 Dasev Meslek Yüksek Okulu Temel Atma Töreni
Saat 19:00 Müzik Şöleni
7 AĞUSTOS CUMARTESİ
Saat 10:00 Uluslar Arası Hapkido Turnuvası Başlangıcı
Saat 11:30 Bal-Kavun-Kayısı Veyemek Yarışması
Saat 16:00 Hapkido Turnuvası Ödül Töreni
Saat 17:00 Rafting
Saat 19:30 Müzik Şöleni
8 AĞUSTOS PAZAR
Saat 11:00
Geleneksel 57. Karakucak Güreşleri