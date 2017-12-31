Darende’de HEM Kurslarına İlgi

Darende İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kurslara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Levent Durukan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede ocak ayından bu yana 35 kurs açıldığını ve bu kurslara 2 bin 389 kişinin başvurduğunu söyledi.

Bazı kursların tamamlandığını ifade eden Durukan, şöyle konuştu:

“İlçe Halk Eğitim Merkezilerinde görülmeyecek bir iş performansı ile vatandaşlarımıza her türlü desteği verdik. Merkezimiz bünyesinde okuma yazma, çocuk gelişimi ve bakımı, giyim, nakış, makine nakışı, el nakışı, el sanatları, bağlama, gitar, bilgisayar kullanımı ve F klavye, halıcılık, ahşap boyama, Kur’an okuma ve Osmanlıca, ebru-resim, halk oyunları, yabancı diller, kolorifer ateşciliği, tarım ve hayvancılığa yönelik kurslar, kişisel ve mesleki eğitim talepleri doğrultusunda devam ediyor. İlçemizde yılbaşından bu yana 64 kurs açtık. Bu kurslara 2 bin 389 kişi müracaat etti. Bunların bazılarını tamamlandık. Biten kurslardan yüzlerce kursiyer belge sahibi oldu.”

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak öğrencilere yönelik gitar, bağlama, satranç, halk oyunları, güreş ve sportif etkinlik kursları açtıklarını belirten Durukan, kursları sadece Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde değil, talep edildiği halde kırsaldaki mahallelerde de vermeye devam ettiklerini kaydetti.

Durukan, 3 farklı branşta 150 öğrenci için üniversite hazırlık kursu açtıklarını kaydederek, “Kursiyerlerimiz yaptıkları işlerle bizleri her zaman onurlandırıyor. Çini üzerine yaptığımız kurslarda yetişen öğrencilerimiz, yaptıkları eserlerle Kütahya ve İznik çinisine kafa tutacak eserler meydana getirdi. İlerde yapacağımız sergi ile bunu ortaya koyacağız. Verdiğimiz eğitimlerde insanlar, öğrenmek istediklerini en güzel şekilde öğreniyor. Kursiyerlerimizin, topluma ve ekonomiye önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz.” diye konuştu.

AA