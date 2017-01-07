Darende’de Kaçak Sigara Ele Geçti

Darende ilçesinde bir otobüste yapılan aramada 4 bin paket kaçak sigara yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Nadir Mahallesi yol uygulama noktasında durdurdukları bir otobüste yaptıkları aramada, C.Y (30) ait 5 valiz içerisine gizlenmiş halde 4 bin paket bandrolsüz kaçak sigara olduğunu tespit etti.

Yakalanan kaçak sigaralara el koyan ekipler, şüpheli hakkında yasal işlem başlattı.

AA