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Malatya Haber -

Darende’de Kaçak Sigara Ele Geçti

Darende’de Kaçak Sigara Ele Geçti
  • 08.01.2017
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Darende ilçesinde bir otobüste yapılan aramada 4 bin paket kaçak sigara yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Nadir Mahallesi yol uygulama noktasında durdurdukları bir otobüste yaptıkları aramada, C.Y (30) ait 5 valiz içerisine gizlenmiş halde 4 bin paket bandrolsüz kaçak sigara olduğunu tespit etti.

Yakalanan kaçak sigaralara el koyan ekipler, şüpheli hakkında yasal işlem başlattı.

AA

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