Darende’de Kaçak Sigara Ele Geçti
Darende ilçesinde bir otobüste yapılan aramada 4 bin paket kaçak sigara yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Nadir Mahallesi yol uygulama noktasında durdurdukları bir otobüste yaptıkları aramada, C.Y (30) ait 5 valiz içerisine gizlenmiş halde 4 bin paket bandrolsüz kaçak sigara olduğunu tespit etti.
Yakalanan kaçak sigaralara el koyan ekipler, şüpheli hakkında yasal işlem başlattı.
AA
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