Darende’de Kaçak Sigara Ele Geçti

Darende ilçesinde 7 bin 100 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Nadir Mahallesi girişinde rutin yol aramasına çıkan İlçe Jandarma ekipleri ile ilçedeki güvenlik korucuları, Malatya’dan Kayseri istikametinde gitmekte olan yolcu otobüsünde arama yaptı.

Ekipler, otobüste yaptığı aramada bagajların arasında H.Y’ye (17) ait olduğu tespit edilen 9 valiz içine gizlenmiş 5 bin 500 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirdi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Başka bir otobüste ise yapılan aramda H.Ş’ye (41) ait valizde çeşitli markalarda bin 600 bandrolsüz kaçak sigara yakalandı.

AA