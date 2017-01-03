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Malatya Haber -

Darende’de Kan Bağış Kampanyası

Darende’de Kan Bağış Kampanyası
  • 03.01.2017
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Malatya’nın Darende ilçesinde bir özel okulda gerçekleştirilen Temel Değerler Projesi kapsamında, öğrenci, veli ve öğretmenler Kızılay’a 48 ünite kan bağışında bulundu.

Okul Müdürü Mehmet Uçaralp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulun Kan Bağışı Kulübü tarafından “Temel Değerler Projesi” kapsamında, başlatılan kampanyaya okul olarak destek verdiklerini söyledi.

Öğretmen, personel ve veliler ile kan bağışında bulunduklarını belirten Uçaralp, “Bilindiği üzere ülkemizde kan bağışı oldukça az. Bizlerde öğrencilerimizin davetiyle okulumuza gelen Türk Kızılayı Malatya Kan Bağış Merkezi ekiplerine kan bağışında bulunduk. Öğretmen ve çalışanlarımızın yanı sıra velilerimiz ve mahalle sakinlerimiz de kampanyaya katılarak kan bağışında bulundu. Öğrencilerimizi böylesine anlamlı bir kampanyaya imza attığı için kutluyorum.” dedi.

Kızılay Kan Bağış Merkezi Doktoru Kemal Canıtez de, kampanyayı düzenleyen öğrencilere ve destek verenlere teşekkür etti.

AA

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