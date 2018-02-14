Darende’de Kan Bağışı

Ülkemizin ihtiyacı olan kanın tamamını karşılamak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Türk Kızılayı, Malatya ilçelerinde de kan çalışmalarına devam ediyor.

Konu ile ilgili olarak Malatya Bölge Kan Merkezi özellikle son yıllarda iyi düzeyde kan bağışı almaya devam ediyor. Çeşitli aralıklarla düzenlenen kan bağışı programlarıyla Malatya ve çevre il ve ilçelerde başarılı çalışmalarını sürdüren Kan merkezi geçtiğimiz günlerde Darende’de idi. Darende Hükümet Konağı içerisindeki kan bağışı standına vatandaşların ilgisi oldukça yüksekti. Titizlikle yapılan kan bağışı alma işleminde vatandaşlardan bir form doldurularak başvurusunu alan yetkililer sorulan sorulara verilen yanıtlar karşısında kriterlere uyan bağışçılardan toplanan kanları ihtiyacı olan kişilere ulaştırmak için depoluyor.

Darende ilçesinin bu konuda çok duyarlı olduğu belirten Kızılay kan bağışı yetkilileri, “Darende’de yaptığımız kan bağışı programlarımızda ön gördüğümüz hedefin hiç altına düşmedik. O nedenle Darende halkına teşekkür ediyor, diğer yerlere örnek olması açısından Darende halkının kan toplama kampanyalarına gösterdikleri ilgiden dolayı kutluyoruz” dedi.

iha