Darende’de Mahalle Buluşmaları

Darende Kaymakamı Kaymakam Enver Hakan Zengince tarafından düzenlenen “Mahalle Buluşmaları” toplantılarının ilki Balaban Mahallesinde düzenlendi.

Kaymakam Enver Hakan Zengince, Balaban Mahallesi’ndeki sosyal tesislerde düzenlenen etkinlikte, toplantıyı bundan sonra her hafta bir mahallede gerçekleştirileceklerini belirtti.

Amaçlarının mahalle sakinlerinin ayağına giderek sorunlarını dinlemek ve sorunlara çözüm bulmak olduğunu ifade eden Zengince, “Her gittiğimiz mahalledeki vatandaşlarımız, kendileri ile ilgili olan sorunlarını kurum amirlerine yerinde iletebilecek ve sorunlarına çözüm arayabilecekler.” dedi.

Darende’nin en büyük mahallerinden olan Balaban’ın acil çözüm bekleyen içme suyu sorununu gidermek için ilgili makamlarla görüşeceğini ifade eden Kaymakam Zengince, “Konun muhatabı Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ile en yakın zamanda görüşerek durumun aciliyetini kendilerine ifade edeceğiz. Bir takım istek ve önerilerinizi not aldık. Bu konularda da çalışma yapıp beklentilere cevap vereceğiz.” diye konuştu.

Mahalle Muhtarı Cemal Çelebi de içme suyu noktasında çok büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, “Gökpınar İçmesuyu Projesi’nin bir an önce hayata geçirilmesini istiyoruz. Mahallede dinlendirilmemiş kuyu suyu tüketiyoruz. Birinci öncelik olarak bu konuyu çözmeniz için rica ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından vatandaşlar sorunlarını ilgili kurum amirlerine ileterek çözüm bulunmasını istedi.

Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Kazancı, Garnizon Komutanı Vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş Özkan Topal, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Murat Güngör, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce ile mahalle sakinleri katıldı.

AA