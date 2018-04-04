Darende’de Muhtarlarla Huzur Toplantısı

Darende İlçe Emniyet Müdürlüğünce mahalle muhtarlarıyla huzur toplantısı yapıldı.

Darende İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, müdürlüğün yeni hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Emniyet Müdür Vekili Murat Güngör ve şube müdürlerinin katıldığı belirtildi.

Açıklamada, ilçenin huzur ve güvenini ortaklaşa sağlamak ve halkın güvenliğiyle ilgili problemleri görüşmek için yapılan toplantıya ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Mahallelerimizin sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak, iletişim ağını güçlendirmek ve halkımızın güvenlikle ilgili sorunları, önerileri gibi benzeri konularda görüşlerini almak üzere, mahalle muhtarlarının katılımı ile huzur toplantısı gerçekleştirildi. Huzur toplantılarının suç ve suçlarla mücadelede önleyici ve vatandaşlarımıza sunulan güvenlik hizmetlerinin kalitesinin artırılmasında etkili olduğu değerlendirildi. Bu sebeple, mahalle muhtarlarıyla yapılan huzur toplantılarının sayısının arttırılması, mahallelerin güvenliği konusunda işbirliğinin sağlanması konularında görüş birliğine varıldı.”

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan toplantıda muhtarlar, emniyet personeline kendilerine göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür etti.