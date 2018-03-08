Darende’de Okuma Yazma Seferberliği

Darende Kaymakamlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında değerlendirme toplantısı düzenlendi.

İlçe Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Kaymakamlık binasında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, ilçede okuma yazma bilmeyen kişilerin tespit edilmesi ve talep edenlere okuma yazma kursları açılması noktasında yapılması gerekenleri yapacaklarını söyledi.

Bu kampanyada, herkese görev düştüğünü ifade eden Zengince, “Mahalle muhtarlarımız, okul müdürlerimiz ve cami imamlarımız ve basınımız aracılığıyla gerekli duyuru, çalışmalarla daha geniş kitlelere ulaşacağız. Okuma yazma kurslarına katılmak isteyen vatandaşlar, kendilerine en yakın okul müdürlüklerine başvurabileceklerdir. Okuma yazma bilmeyen kimsenin kalmaması için hepimize çok büyük görevler düşüyor. Okur yazar oranının ülkemiz de daha ileriye götürülmesi adına çok daha çaba sarf edeceğiz.” dedi.

Yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Zengince, şöyle devam etti:

“İlçemizde 16 okulumuzda 129 öğrencimiz, 1. kademe yetişkin okuma yazma kurslarına katılmaları sağlanmış olup, okuryazar hale getirilmesi ve ilkokul düzeyinde öğrenim görmeleri sağlayacak olan 2. kademe yetişkin okuma yazma kurslarına yönlendirilmeye başlanmıştır.

Seferberlik çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından okuma yazma kurslarına katılan 119’u bayan 10’u erkek kursiyer olmak üzere toplam 129 kursiyer öğrencimize, kitap gönderilmiştir. Darende Kaymakamlığı olarak bu kampanyaya tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla koordineli bir şekilde üstümüze düşeni vazifeyi en iyi şekilde yerine getireceğiz.”

AA