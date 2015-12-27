Darende’de Sempozyum

Darende ilçesinde düzenlenen Uluslararası Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Sempozyumu, İngiltere, Bosna Hersek, Nijerya, Mısır ve Türkiye’den akademisyen, devlet adamı ve konukların katılımıyla gerçekleşti.

Darende Kapalı Spor Salonunda icra edilen Uluslararası Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Sempozyumu, Mısırlı Hafız Hussain Türkan’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Hulusi Efendi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yağcı, sevginin paylaşıldıkça herkes tarafından hissedileceğini söyleyerek, Somuncu Baba ve Hulusi Efendi gibi sevgi duygularını yoğun bir şekilde yaşayanların tüm insanlığa hizmet için seferber olduklarını belirtti.

Yağcı, altı asır önce Darende’yi yurt tutan, bu diyarı maneviyat ışıklarıyla aydınlatan Somuncu Baba Hazretlerinin, gül diyarı Darende’nin medarı iftiharı olduğunu belirterek “Hulusi Efendi, asrımızdan gelecek asırlara bir sel gibi çağlayıp coşan, insana sevgiyi maya maya yoğuran bir büyük yakarışın gönül yazgısı, erdemin gökçeği sözün en gerçeğidir” dedi.

Sempozyuma katılan Saraybosna Senfoni Orkestrası Maestrosu Emir Muhanovic bir süre önce Türkiye’ye gelen Bosna Hersek’in önemli din adamlarından General Sheikh Halil Hulusi Brizina’dan Darende ziyaretini dinledikten sonra ilçeyi mutlaka görmesi gerektiğini ve o amaçla etkinliklere katıldığını ifade etti. Muhanovic; buradaki manevi havayı hiçbir yerde görmediğini belirterek şöyle konuştu: “Somuncu Baba Külliyesi ve etrafında yapılan güzel çalışmalardan etkilendim. Ayrıca, Hulusi Efendi’nin divanındaki ilahileri okuyunca o dizelerin yazıldığı yerleri görmek istedim. İnsanların ruhuna hitab eden çok güzel sözler kaleme almış, Somuncu Baba ve Hulusi Efendi manevi kimlikleriyle Türkiye’nin yanı sıra Balkanları, Ortadoğu’yu ve dünyanın farklı ülkelerini de etkilemiştir. İyiki burayı ziyaret ederek bu zatları yakından tanıma fırsatı bularak bu gönül sofrasında yer aldım”

Nijeryalı Büyükelçi Mohammed Yousef Babagindeo ise şunları söyledi: “Her ziyaretim bir öncekinden daha güzel, daha maneviyat dolu ve güzelliklerle geçiyor. Bu, kısmet olursa önümüzdeki yılın bundan daha güzel olacağının habercisidir. Allah, Türkiye’yi de Nijerya’yı da korusun.”

Darende Belediye Başkanı İsa Özkan da, Somuncu Baba’nın Darende’ye gelmesinin, ilçeye büyük bir değer kattığını ifade ederek, “Onun yaktığı ışıkla bugün Hulusi Efendi Vakfı insanlara önemli hizmetler kazandırmış, Darende’yi her alanda geliştirmiştir” dedi.

Somuncu Baba ve Hulusi Efendi’nin mesajlarının çağları aşarak insanlığa hizmetle günümüze ulaşan Anadolu’yu maneviyatları ile aydınlattığını belirten Darende Kaymakamı Mehmet Aktaş ise, sözlerini şöyle sürdürdü: “Darende’mizde uluslararası bir organizasyonla anma töreni yapılması ilçemiz adına oldukça büyük önem taşımaktadır. Büyük zatların hayatlarından alacağımız çok ders var, işte burada bir gönül sofrası kurulmuştur, umarım katılan herkes bundan en iyi şekilde istifade eder”

Uluslararası Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Sempozyumunda Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet Şimşirgil “Somuncu Baba’nın yetiştirdiği talebeleri ve etkileri”, Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Bilal Kemikli, “Bir Kültür Ocağı: Somuncu Baba’nın inşa ettiği muhit”, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir Özköse “Hulusi Efendi’de irfani gelenek”, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Kahraman, “Hulusi Efendi’nin hutbelerinde ilim ve irfan”, Mısır Ain Shams Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Ahmet Sami Elaydy “Hulusi Efendi’nin hayatında ahlaki tavırlar” ve İngiltere Glasgow Üniversitesi Öğretim Üyesi Sheikh Rudwan Mohammed de “Hulusi Efendi’nin divanında ilim ve irfan ilişkisi” başlıkları altında sunumlarını yaptı.

Sempozyuma, Hulusi Efendi Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Hamidettin Ateş, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Adıyaman İl Emniyet Müdürü Fikret Salmaner, Gümüşhane Müftüsü Süleyman Aktaş ile Türkiye’nin dört bir yanından gelen binlerce vatandaş katıldı.

Mehmet Kemiksiz’in tasavvuf musikisi konseri ile son bulan sempozyumun sonunda Somuncu Baba Külliyesi’nin yapımına katkı sunan işadamları, protokol üyeleri ve akademisyenlere günün anısına plaket verildi.