Darende’de TIR Devrildi… 1 Yaralı
Malatya’nın Darende ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Kaza, Malatya-Kayseri karayolu Darende ilçesi Balaban Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 81 FJ 845 plakalı tır henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Çevredekilerin yardımı ile araçtan çıkarılan sürücü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İtfaiye ekipleri kaza yerinde gerekli önlemleri alırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
İha
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."