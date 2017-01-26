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Malatya Haber -

Darende’de TOKİ İnşaatına Başlandı

Darende’de TOKİ İnşaatına Başlandı
  • 26.01.2017
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Malatya’nın Darende ilçesinde, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından dar gelirliler için planlanan 253 konutun yapımına başlandı.

TOKİ konutları inşaatı yüklenici firma sorumlusu Enver Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başladıkları inşaatın 12 blok, 253 daire olarak 555 günde tamamlanacağını söyledi.

Konutların 2018’in haziran ayında teslime hazır olacağını belirten Karaca sözlerini şöyle sürdürdü:

“Teme kazılarımız bitti. Temel koruma betonları, drenaj çalışmaları ve yalıtım yapılıyor. Normal şartlarda 1,5 yıl sürecek olan inşaatımızı, tünel kalıp kullandığımız için daha kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz. 24 milyon 900 bin liraya mal olacak konutlarda, 12 bin metre kare yeşil alan, 130 araçlık otopark, 2 çocuk parkı ve 200 kişilik açık amfi tiyatro ile iki dükkanlı bir ticaret merkezi olacak.”

AA

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