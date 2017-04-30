Darende’de TOKİ Konutları İnşası

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Darende ilçesinde dar gelirli vatandaşları konut edindirmek amacıyla 3. Etap Projesi kapsamında yapımı süren 253 konut inşaatında çalışmalar sürüyor.

TOKİ Konutları inşaatı yüklenici firma sorumlusu Enver Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 60 personelle başladıkları inşaatın temel atma çalışmalarını tamamladıklarını ifade ederek 4 bloğun kaba inşaatının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Konutların 550 günde tamamlanarak teslime hazır hale geleceğini aktaran Kiraz, şunları söyledi:

“Ekiplerimiz havaların da güzel gitmesiyle hızlı bir çalışma içine girdi. Şu an temel atma çalışmalarımız tamamlandı. Tünel kalıp tekniği ile 4 binamıza ait kaba inşaat çalışmasının sonuna geldik. Kısa süre içerisinde diğer blokların da kaba inşaatını bitirerek ince işlerine geçeceğiz. Bölge Trafik Mevkii’nde devam eden inşaatımız 24 milyon 900 bin liraya mal olacak. 12 bin metre kare yeşil alan, 130 araçlık otopark, 2 çocuk parkı ve 200 kişilik açık amfi tiyatro, iki dükkanlı bir ticaret merkezi olacak.” dedi.

AA