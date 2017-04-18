Darende’de Trafik Kazası… 15 Yaralı

Malatya’nın Darende ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Malatya’nın Darende İlçesi’ndeki ormana fidan dikmek için Diyarbakır’dan gelen işçileri taşıyan 30 SA 931 plakalı minibüs, şiddetli yağış nedeni ile rampa aşağı kontrolden çıkarak devrildi. Saat 11.30’da meydana gelen kazada 15 kişinin yaralandığı ve bazılarının durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazada yaralananlardan bazılarının isimleri şöyle; Mehmet Şükra Yalçın, Gülsüm Yalçın, Garip Yalçın, Reyhan Yalçın, Erkan Yalçın, Mehmet Kaya, Bayram Kaya, Fidan Kaya