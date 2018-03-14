Darende’de Yamaç Paraşütü

Anadolu’nun inanç ve doğa turizmi merkezlerinden Malatya‘nın Darende ilçesinde yamaç paraşütü yapıldı.

Darende Kaymakamlığı’nın daveti üzerine ilçeye gelen Gaziantep Zirve Dağcılık Kulübü üyeleri, bin 400 rakımlı Arızgeben tepesinden yamaç paraşütü ile atlayış gerçekleştirdi.

İlçede ilk kez yapılan uçuş, renkli görüntülere sahne oldu. Kırsalda bulunan Yeşiltaş Mahallesi’nin sakinleri, kulüp üyesi Süleyman Şahin’in uçuşunu cep telefonlarıyla kaydetti, çocuklar da paraşütün iniş yaptığı yerde sevinç gösterisinde bulundu.

Şahin, AA muhabirine, hiçbir zorlukla karşılaşmadan inişini gerçekleştirdiğini belirterek, “Yamaç paraşütünü 8 seneden beri yapıyorum. Burası yamaç paraşütü için çok güzel ve uygun bir yer.” dedi.

Kaymakam Enver Hakan Zengince de inanç turizminin yanı sıra doğa turizminde de söz sahibi olmak istediklerini söyledi.

Davetleri üzerine ilçeye gelerek atlayış ve keşif yapan Zirve Dağcılık Kulübü üyelerine teşekkür eden Zengince, “Amacımız, ilçemizin turizmle kalkınmasına yönelik projeler geliştirmek. Bu çerçevede ilçemizde ilk defa yamaç paraşütü denemesi yapıldı. Gayet sağlıklı ve elverişli bir inişle dağlarımızın bu spora ne kadar uygun olduğunu gördük. Bundan sonraki süreçte yine denemeler yaparak, ilçemizde yamaç paraşütünün yapılabilmesini sağlayacağız.” diye konuştu.

Zirve Dağcılık Kulübü üyeleri tarafından gelecek aylarda geniş katılımlı etkinlik düzenlenerek, yeni atlayışlar gerçekleştirilecek.

AA