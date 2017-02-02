Darende’deki Kazada 3 Yaralı
Malatya’nın Darende ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ferdi Yıldırım (22) yönetimindeki otomobil, Ayvalı Mahallesi Haramidere mevkisinde Mehmet Kayış’ın (36) kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü Kayış ile aynı araçtaki Cebrail (12) ve Gülay Karakelle (42), 112 Acil Servis ekiplerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Malatya Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan Cebrail Karakelle’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
AA
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