Darende’deki Kazada 3 Yaralı
Malatya’nın Darende ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya-Kayseri karayolu üzerinde meydana gelen kazada Darende’den Sivas’ın Gürün istikametine giden Ramazan M. (45) idaresindeki 01 ET 998 otomobil, Gümüşlüdere mevkiinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp şarampole uçtu. Kazada sürücüyle birlikte araçta bulunan Eşref M. (72) ile Celal D. (53) çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralılar ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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