Darendeli Sporcu 1. Oldu

Okullar arası bölge Güreş şampiyonasında Malatya’nın Darende İlçesi’nden bir sporcu Ali Taşboru, bölge birincisi oldu

Türkiye Güreş Federasyonu, 27 ilin katılıyla Serbest Güreş Grup müsabakaları düzenledi. Okullar arası düzenlenen organizasyona Darende’den 3 sporcu ile katıldı. 14-15 yaş grubunda 85 kilo’da müsabakalara katılan Ali Taşboru, bölge 1’ncisi oldu. 38 kilo’da İsmail Gökçe ve 42 kilo’da Sergen Yıldız bölge 5.’ncisi oldu. Güreş Antrenörü Muhammet Mercimek ile bölge 1’ncisi olan Ali Taşboru, Kaymakam Bünyamin Kuş’u makamında ziyarette etti. Kaymakam Bünyamin Kuş’a maddi ve manevi desteklerinden dolayı teşekkür eden Mercimek, Türkiye şampiyonasında da iddialı olduklarını söyledi. Kuş ise, öğrencilerin sportif faaliyetlerde başarılı olmasından dolayı emeği geçen herkese teşekkür ederken, düzenlenecek olan Ulusal Güreş Müsabakalarında başarılarının devamını beklediklerini dile getirdi.