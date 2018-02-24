Darende’ye Küçük Sanayi Sitesi

Darende ilçesinde, Küçük Sanayi Sitesi yapımına başlanacak.

Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser ve Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi yönetimi, belediyeye ait sosyal tesiste bir araya gelerek, istişare toplantısı düzenlendi.

Belediye Başkanı Süleyman Eser, toplantıda yaptığı konuşmada, Darende Küçük Sanayi Sitesi’nin ilçenin geleceğine doğrudan etki edecek önemli ve büyük bir proje olduğuna değinerek, gelecek günlerde ilk kazmanın vurulacağını belirtti.

Eser, şunları kaydetti:

“İlçemiz için tarihi anlardan birine şahitlik ediyoruz. Her başkan adayının söz verip, yapmadığı her dönem gündem olup sonra unutturulduğu ilçemizin kanayan yaralarından birine daha neşter vurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm esnafımızın aklında gönlünde zerre şüphe kalmadan projemize destek vermesi, ilçemiz için büyük yeniliklerin başlangıcı olacaktır.”

Yapılacak sitede, 105 yeni dükkanın inşa edileceğini ve tüm hemşehrilerinin oradan dükkan almasını sağlayacaklarını aktaran Eser, kirada hiçbir esnafı bırakmamak için uğraştıklarını anlattı.

Esnafların ilk etapta, bankada kooperatifin açtığı emanet hesaba para yatırmalarını istediklerini belirten Eser, “Ay sonunda bu rakam 100’ü geçecektir. Dışarıdan da çok talep var, yatırım amaçlı dükkan almak isteyenler bizi arıyor. Bizim önceliğimiz hali hazırdaki esnaflarımız o sebeple mart ayı başında altyapı çalışmaları başlayacak. İlçemize ve esnafımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.