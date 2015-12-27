Daşöz’ü Ziyaret
Malatya Gazi Ampute Takımı sporcuları, Amasya Valisi Halil İbrahim Daşöz’ü ziyaret ettiler.
Samsun’da oynayacakları maç öncesi Amasya’ya uğrayarak daha önce Malatya Valiliği görevi yapmış olan Vali Daşöz’ü makamında ziyaret eden sporcular, getirdikleri meşhur Malatya Kayısısı’ndan ikram ettiler. Konuklarına Amasya elması ve çöreği ikramında bulunan ve kentin tarihi hakkında bilgiler veren Daşöz, sporcuları araçlarına kadar uğurladı.
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