“Davamız Ümmetin Davasıdır”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, vizyonel yatırımlar arasında yer alan, bölgenin çekim merkezi olmaya aday Gedik Kent Park Sosyal Tesislerinde misafir ettiği AKP Yeşilyurt İlçe Teşkilatıyla istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı.

“BAŞKANIMIZIN ÇALIŞMALARIYLA YEŞİLYURT HIZLA GELİŞİM VE DEĞİŞİM YAŞIYOR”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın fikir ve düşüncelerinden her zaman faydalandıklarını ifade eden AKP Yeşilyurt İlçe Başkanı Av. Muhammed Emin Yalçınkaya, “Misafirperverliğinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat’a İlçe Teşkilatı adına teşekkürlerimi sunuyorum. Yeşilyurt’un gelişimi ve değişimi büyük takdir topluyor. Ayrıca böylesine nezih bir tesisi ilçemize kazandıran, büyük adımlar atan Başkanımıza ve ekibine çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

“BİZİM DAVAMIZ, BÜTÜN ÜMMETİN VE MAZLUMLARIN DAVASIDIR”

Gedik Kent Park Sosyal Tesislerindeki ilk organizasyonda AKP Yeşilyurt İlçe Teşkilatını ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “İlçe teşkilatımızın faydalı çalışmalarını görüyoruz ve gurur duyuyoruz. Gedik Kent Park Sosyal Tesislerimizde ilk olarak sizleri misafir etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. AK Partinin hangi kademesinde görev alıyorsak alalım bu davanın nöbetçileriyiz. Üstlendiğimiz görevleri en iyi şekilde yapmaya önem veriyoruz. Böylesine büyük bir davanın neferi olmak büyük bir şeref ve onurdur. Çünkü bizim davamız, ümmetin ve mazlumların davasıdır. Gözü ve kulağı bizim üzerimizde olan Dünya’daki bütün ümmetin ve mazlum insanlarımız dualarıyla bize destek oluyorlar. Böylesine büyük bir davanın mensupları olduğumuz için Rabbime binlerce kez hamd ediyoruz” diye konuştu.

BAŞKAN POLAT, YEŞİLYURT’TAKİ VİZYONEL PROJELERİ VE HİZMETLERİ ANLATTI

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, toplantının devamında Yeşilyurt Belediyesinin hizmetleri, projeleri, dört yıllık sürede yapılan hizmetleri slayt sunum şeklinde İlçe Teşkilatına anlattı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya AKP Yeşilyurt İlçe Başkanı Av. Muhammed Emin Yalçınkaya, AKP Yeşilyurt İlçe Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, AKP Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı İsmail Caner Kaymaz ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Bülten- malatyahaber.com