Davutoğlu Milletvekilinin Düğününe Geldi
- Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, AKP milletvekilinin kızının düğünü için Malatya’ya geldi
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Malatya’da AK Parti Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar’ın kızının düğün törenine katıldı.
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ile birlikte akşam saatlerinde özel uçakla İstanbul’dan Malatya’ya geldi. Davutoğlu, Erhaç Havaalanı’nda protokol üyeleri tarafından karşılandı. Buradan Havuzbaşı Düğün Salonu’na geçen Davutoğlu, AKP Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar’ın kızı Berfenur Yaşar’ın düğün törenine katıldı.
Basına kapalı gerçekleşen düğünde Davutoğlu ve beraberindekiler, gelin Berfenur Yaşar ve damat Ahmet Yasin Yaşar’ı tebrik etti.
Düğüne eski bakankardan Beşir Atalay ile çok sayıda siyasi ve davetliler katıldı.
iha
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."
Allah hayırlı etsin..Malatya’nın namuslu şerefli haysiyetli vekili.İşçilere bile telefon açıp davet ettin ya,rabbim yardimcin olsun.Boş yorum yapanlarada aldırmamak lazım şehirde Teneke çok.
Dış politikasında ki başarısını kutlamak gerek
Resmin eksik parçaları nerede.
Tam kadro AKP yok artık Millet sizleri istemiyor artık Yenilenmek zorundasınız. Reis öyle istiyor.
Biriniz de fakir fukaranın düğününe katılın
“Stratejik Derinlik” … Suriye ve Irak’ta sonuçları ortada..
Nurettin Yaşar’da mı Davutoğlu’cuymuş ???
Düğün saatinde Huzur evi yolu sivil araçlar yol ortasına park etmek suretiyle yolu trafiğe kapatmışlardı çocuğumu hastaneye zar zor götürebildim yol ortasına park eden araçları 155 i 4 kere aramama rağmen gelip işlem yapmadılar gariban birisi olsa hemen ceza yazıp aracını çekerlerdi. Emniyet müdürlüğünde 155 te muhatap olduğum ve gelip ceza kesmekten imtina eden tüm personeli kınıyorum
Zenginlik böyle birşey 🤔