Davutoğlu Milletvekilinin Düğününe Geldi

Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, AKP milletvekilinin kızının düğünü için Malatya’ya geldi

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Malatya’da AK Parti Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar’ın kızının düğün törenine katıldı.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ile birlikte akşam saatlerinde özel uçakla İstanbul’dan Malatya’ya geldi. Davutoğlu, Erhaç Havaalanı’nda protokol üyeleri tarafından karşılandı. Buradan Havuzbaşı Düğün Salonu’na geçen Davutoğlu, AKP Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar’ın kızı Berfenur Yaşar’ın düğün törenine katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen düğünde Davutoğlu ve beraberindekiler, gelin Berfenur Yaşar ve damat Ahmet Yasin Yaşar’ı tebrik etti.

Düğüne eski bakankardan Beşir Atalay ile çok sayıda siyasi ve davetliler katıldı.

iha