“Davutoğlu’nun Ataması Çalık..”

Uzun süre AKP’nin iki numaralı tepe yöneticisi olarak Siyasi ve Hukuki İşler Genel Başkan Yardımcısı görevinde bulunan ve Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde HDP Adayı Selahattin Demirtaş’ı destekleyeceğini açıklayarak partisinden istifa eden Dengir Mir Mehmet Fırat, yazarı olduğu bir internet sitesinde yayınlanan yazısında, AKP hükümetindeki ve AKP yönetimindeki değişikliklerin büyük ölçüde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile yapıldığını belirterek, “Davutoğlu’nun isteği ile parti yönetiminde yapılan tek değişiklik Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın Salih Kapusuz’un yerine getirilmesidir” dedi.

Bazı gazetecilerin bir araya gelerek alternatif bir medya mecrası kurmak üzere yayına hazırladığı ve dün yayın hayatına başlayan www.grihat.com adlı internet sitesinde “Yeni Kabine ve MYK’nın Şifreleri” başlıklı bir yazı yazan Dengir Mir Mehmet Fırat, hükümet ve parti yönetimindeki değişikliklerin arka planına yönelik çarpıcı bilgiler verdi.

AKP’yi kuran, iktidara taşıyan ve zor zamanlarda partiyi omuzlayan kadroların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tek tek saf dışı bırakıldığını vurgulayan Dengir Mir Mehmet Fırat “AK Parti’nin 2001 yılında başlayan tarihi ile ilişkisi koparılarak yepyeni bir yapı oluşturulmaya başlanmıştır” tespitinde bulundu.

Hükümetteki ve parti yönetimindeki değişikliklerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kontrolünde ve onun istekleri doğrultusunda yapıldığının altını çizen Fırat, Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmesinin ise, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun imzasını taşıyan tek değişiklik olduğunu savundu. Fırat söz konusu yazısında “Abdullah Gül’e yakınlığı ile bilinen Salih Kapusuz’un alınması bir sürpriz olmamış yerine atanan Malatya Milletvekili Sayın Öznur Çalık ise Sayın Davutoğlu’nun isteği ile yapılan MYK’daki tek atama olmuştur” dedi.

AKP’de uzun süre, 10 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ın yardımcılığını yapan Dengir Mir Mehmet Fırat, partiyi kuran kadroların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP kurucu kadrolarını tasfiyesi konusunda ise şöyle yazdı:

“Sayın Erdoğan’ın Milli Selamet Partisi gençlik kollarında başlayan, ilçe ve il başkanlıklarından sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında bir mahkûmiyet ile noktalandığı zannedilen serüveni AK Parti Genel Başkanlığından AK Parti liderliğine ve Başbakanlıktan seçilmiş Cumhurbaşkanlığına giden yolda, geçmişte ve en dar günlerinde yanında olan kişilerin tamamını arkasında bırakarak yaptığı yolculuk hikâyesinin duraklarından birisi Sayın Davutoğlu hükümetidir”.

HABER: Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

FOTO: Davutoğlu ile Çalık birlikte görülüyor