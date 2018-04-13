“Dayanışma Anlayışına Güç Katıyor”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Gedik mahallesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların yararına düzenlenen kermesin açılışında yaptığı konuşmada, “Kermesler, toplumsal dayanışma, yardımlaşma ve birliktelik ruhumuza güç veren önemli etkinliklerdir. Böylesine duyarlı ve hassas bir etkinlik düzenleyen, ihtiyaç sahibi insanların derdini kendi derdi gibi gören Gedik mahallemizin kıymetli sakinlerini tebrik ederim” dedi.

“GEDİK MAHALLESİNDEKİ KERMES YARDIMLAŞMA ANLAYIŞINA BÜYÜK KATKI SUNMUŞTUR”

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Gençlik Merkezinin bahçesinde düzenlenen etkinlik sırasında mahalle sakinleri ve çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun her zaman üst seviyede olduğu ilçemizde hâyır işleri gündeme geldiğinde tüm ilçe halkımız el ele vermekte ve birbirine sahip çıkmaktadır. Ülke olarak birlik ve beraber hareket etmeye en fazla ihtiyaç duyduğumuz dönemlerden geçmekteyiz. Peygamberimiz Efendimiz Hz.Muhammed bir Hadis-i Şerifinde ‘Komşusu Aç İken Tok Yatan Bizden Değildir’ diye buyurmuştur. İhtiyaç sahibi kardeşlerimize yardım eli uzatmak, onların derdini kendi derdimiz gibi görmek hem dinimizin hem de kadim medeniyet kültürümüzün temelinde yer almaktadır. Gedik mahallemizde açılan ve tüm geliri ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak olan kermeste toplumsal dayanışma ve kenetlenme ruhumuza büyük bir güç katmıştır.”dedi.

“EMEĞİ GEÇENLERDEN ALLAH RAZI OLSUN”

Kermesin açılmasında emeği geçenlere teşekkürlerini sunan Başkan Polat, “ Gedik’li hemşerilerimiz ve burada faaliyetlerine devam eden Derneklerimiz ve Kuran Kursu hocalarımızın büyük gayretleriyle düzenlenen kermesten elde edilecek tüm gelir ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırılacak, böylesine anlamlı bir organizasyonda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Ayrıca mahallemizdeki okullarından gelerek yapılan etkinliğe destek veren öğrencilerimizin bu yaklaşımları da takdire şayandır. Çocuklarımız öğlen arasında hem yemek ihtiyaçlarını karşılıyorlar hem de kermese destek veriyorlar. Çocuklarımızın böylesine anlamlı bir organizasyona katılmaları için teşvik eden başta okul müdürlerimiz olmak üzere öğretmenlerimize, evlerinde yaptıkları yemekleri ve ele emeği göz nuru eserlerini buradaki tezgâhlara koyarak satış yapan bayanlarımıza çok teşekkür ediyorum. 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın kermese sahip çıkmaları toplumdaki yardımlaşma duygusunu bir kez daha görmemize vesile olmaktadır. Vatandaşlarımız bu kermesten ne kadar çok alışveriş yaparsa ihtiyaç sahibi kardeşlerimize de o kadar yardım etmiş olacaklar. Bizim en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimizdir. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. Böylesine anlamlı bir etkinliği düzenleyenlerden Allah razı olsun” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Mahalle Muhtarı, Okul Müdürleri, Öğretmenler, Öğrenciler ve mahalle sakinleriyle birlikte kermesin açılış kurdelesini kesti.

EL EMEĞİ GÖZ NURU ESERLER VE EV YEMEKLERİNİN GELİRİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE GİDECEK

Kermeste kıyafetler ve el emeği göz nuru çeyizlik ürünler satışa sunulurken, ev yapımı birbirinden farklı yöresel yiyecekler, tatlı, pasta ve börek çeşitleri de yer alıyor. Kermesin tüm geliri Gedik mahallesinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacak.

MAHALLE MUHTARINDAN TEŞEKKÜR PLÂKETİ

Gedik Mahalle Muhtarı Abuzer Taylan ise, atıl durumdaki 12 dönümlük kireç ocağı alanına yaptırılan Gedik Gençlik Merkezi başta olmak üzere diğer hizmetlerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkürlerini sunarken, yol açma ve yol genişletme çalışmalarını sürekli takip eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çınar’a teşekkür plâketi takdim etti.

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