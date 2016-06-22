“Dayanışma Bize Güç Veriyor”

11 ayın sultanı Ramazan ayının manevi yapısına uygun programlar tertip eden Yeşilyurt Belediyesi tarafından organize edilen ve kurulduğu her mahallede binlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturan Meydan İftarları, bu kez Şahnahan Mahalle sakinlerini ağırladı. Etkinliğe at üzerinde gelen Nasrettin Hoca mahalle sakinlerinin büyük ilgisini çekti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Şahnahan’daki bu kardeşliğimiz ve dayanışmamız bize güç ve moral veriyor. Biz yeter ki birlikte olalım, beraberliğimizi koruyalım” dedi.

Şahnahan İlkokulu bahçesinde düzenlenen iftar etkinliğine Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Belediye Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri, Mahalle Muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BAŞKAN POLAT, VATANDAŞLARLA TEK TEK SELAMLAŞTI

İftar öncesi alana gelen Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, masaları tek tek dolaşarak, iftara katılanlarla sohbet etti, vatandaşların isteklerini dinledi. Çocuklarıyla birlikte iftar yemeğine katılan Şahnahanlılar Belediye Başkanı Polat ile fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

NASRETTİN HOCA AT’A BİNEREK ŞAHNAHANLILARI İFTARA DAVET ETTİ

Meydan İftarı, Yeşilyurt Belediyesi Tiyatro Grubu oyuncularının Nasrettin Hoca ve Hacivat-Karagöz kostümleriyle vatandaşları iftara davet etmeleriyle başladı. Meydan İftarlarına nostaljik bir hava estiren ve özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği eşeğe ters binen Nasrettin Hoca tiplemesiyle büyük ilgi toplayan tiyatrocu Ömer Konakçı bu sefer farklı bir uygulama yaparak eşeğin yerine ata bindi. Şahnahan sokaklarında atın üzerinde Nasrettin Hoca’yı gören mahalle sakinleri ve çocuklar ilk başta büyük şaşkınlık yaşadılar. Mahalle sakinlerini iftara davet eden at üzerindeki Nasrettin Hoca, alanda bulunan vatandaşlarında büyük ilgisini çekti. Ömer Konakçı’nın “ At az yakıyor, eşeğimi bu sefer bıraktım atla geldim” demesi gülüşmelere neden oldu.

YEŞİLKONAK ÖĞRENCİLERİNİN SERGİLEDİĞİ TİYATRODA DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Kurulduğu tüm mahallelere büyük bir canlılık kazandıran ve her yaştan vatandaşın ilgi duyabileceği etkinlikleri içinde barındıran meydan iftarlarının Şahnahan programında ilahiler ve ney dinletisinin yanı sıra, Yeşilkonak öğrencileri tarafından İslamiyet’in ilk kurulduğu yılları anlatan tiyatro gösterisi sırasında duygusal anlar yaşandı. Âlemlerin Efendisi Hz. Muhammed ( SAV )’in hayatını kısa kesitlerle anlatan tiyatro gösterisinde o dönemin ruhunu etkileyici bir şekilde anlatan genç tiyatrocular Şahnahan’lılar tarafından ayakta alkışlandı.

Yeşilyurt Belediye Tiyatrosu oyuncularından Ömer Konakçı ile İrem Alhan tarafından sahnelenen Karagöz-Hacivat gösterisinin yanı sıra Tuzsuz Deli Bekir oyunları iftar öncesinde vatandaşların keyifli vakit geçirmesini sağladı.

BAŞKAN POLAT, “KARDEŞLİK VE BİRLİK İFTARLARIMIZA GÖSTERİLEN İLGİ BİZİ MUTLU EDİYOR”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, selamlama konuşmasında, “11 sultanı Ramazan ayı, Kadir Gecesi ve diğer tüm güzellikleriyle büyük öneme sahiptir. Ramazan ayı kapsamında düzenlediğimiz Meydan İftarlarının temel amacı kardeşlerimizle birlikte kardeşlik iftarı yapmaktır. Çocuklarımız, ablalarımız, büyüklerimiz, amcalarımız ve dedelerimiz iftarımızı bereketlendiriyorlar. İftar programlarında 7’den 70 tüm hemşerilerimizle aynı sofra etrafında buluşuyoruz, birbirimize tebessüm ediyoruz ve dua ederek oruçlarımızı açıyoruz. Şahnahan Mahallesi bizim için çok önemlidir, bugün kardeşlerimiz, gençlerimiz, çocuklarımız ve büyüklerimizle aynı sofrada oruç açmanın huzuru içindeyiz. Bugün Şahnahan bir başka güzel. Şahnahan, Suluköy ve diğer mahallelerden çok yakından tanıdığımız kıymetli dostlarımızla birlikteyiz hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Herkesin birbirine tebessüm etmesi gerektiğini belirten Başkan Polat, Ramazan ayının iyiliği, sevgiyi, merhameti, paylaşmayı ve bereketi arttırdığını belirterek “Kardeşlik iftarını bize nasip eden Rabbime binlerce kez şükürler olsun. Üç yıldır düzenlediğimiz meydan iftarlarına katılımın her seferinde artması ve ilginin artması bizleri mutlu ediyor. İftarlarda dostluklar gelişiyor, kardeşliğimiz pekişiyor. Anadolu topraklarının Müslüman yurdu olması öyle kolay olmadı, çok büyük zorluklar ve sıkıntılar yaşandı. Bu toprakların aziz insanları ayrımcılığa, ayrılıkçılığa ve teröre asla ve katiyen taviz vermedi, bundan sonrada vermeyecektir. Bu ülkeyi karıştırmak isteyen, hainlik planları yapan, insanları bölmek ve parçalamak isteyenler oldu ancak millet olarak geçmişte bunlara nasıl engel olduysak yine hep birlikte engel olacağız. Huzurumuza ve barışımıza çomak sokmak isteyenlere karşı hep birlikte el ele verip engel olacağız. Şahnahan’daki bu kardeşliğimiz ve dayanışmamız bize güç ve moral veriyor. Biz yeter ki birlikte olalım, beraberliğimizi koruyalım” diye konuştu.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve ardından ezanın okunmasıyla birlikte iftar programına katılan mahalle sakinleri hep birlikte oruçlarını açıp, dua ettiler.

BÜYÜKŞEHİR’İN İFTARI..

Bu arada Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi Mahallesi’nde iftar programı düzenledi.

Mimar Sinan İlkokulu bahçesinde düzenlenen İftar programına Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ziya Kesriklioğlu, Sosyal Yardım Şube Müdürü Bülent Şahin, Battalgazi Mahalle Muhtarı Şükrü Kılınç ve kalabalık vatandaş topluluğu katıldı. Vatandaşların memnuniyetlerini dile getirdikleri programda, mahalle sakinlerinin bir arada iftar yapmalarının sevinci yaşandı.

Programda, iftar yemeklerinin sunulmasının ardından yapılan dualarla oruçlar açıldı.

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