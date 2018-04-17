DEAŞ Şüphelisi Tutuklandı
Malatya’da terör örgütü DEAŞ yanlısı olarak hareket ettiği tespit edilen 1 tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ’ın faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmada, Malatya’da DEAŞ yanlısı olarak hareket ettiği tespit edilen Ş.A. adlı şüpheli evine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
TEM Şubesinde işlemleri şüpheli Ş.A., adli makamlarca “Silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
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