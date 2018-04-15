Polisten DEAŞ Şüphelisine Gözaltı
Malatya’da terör örgütü DEAŞ yanlısı olarak hareket ettiği gerekçesiyle 1 şüpheli evine yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre; Emniyet Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ’ın faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmada, Malatya’da DEAŞ yanlısı olarak hareket ettiği tespit edilen Ş.A. adlı şüpheli düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Şüphelinin evinde ve işyerinde TEM ekiplerince arama yapıldı.
Soruşturma sürüyor.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
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