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Malatya Haber -

Dedeoğlu-Zeyno Antrenör Kursu

Dedeoğlu-Zeyno Antrenör Kursu
  • 19.04.2018
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Malatya’da, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından gerçekleştirilen TFF Grassroots C Futbol Antrenör Kursu başladı.

  Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği’nin (TÜFAD) katkılarıyla düzenlenen ve Malatya’nın tecrübeli antrenörleri Cumali Dedeoğlu ile Muharrem Zeyno’nun isimlerinin verildiği kurs kapsamında İstanbul, Hatay, Mersin, Antalya, Samsun, Elazığ ve Malatya’dan 30 kursiyer eğitim görüyor.

  Türkiye Futbol Federasyonu Malatya Bölge Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen eğitim kapsamında teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor. TFF eğitmenleri tarafından gerçekleştirilen eğitim, 27 Nisan’da tamamlanacak.

  TÜFAD Malatya Şube Başkanı Nihat Bayındır, kursun antrenörler açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

  Bayındır, TFF Malatya Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen kurs kapsamında yazılı ve görsel eğitimlerin yanı sıra saha çalışmalarının yapılacağını da belirtti.

  Bayındır, kursa Cumali Dedeoğlu ve Muharrem Zeyno TFF Grassroots C Futbol Antrenör Kursu ismini verdiklerini ifade ederek, Dedeoğlu ve Zeyno’ya teşekkür etti.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

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