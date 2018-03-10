Dedeyi Afrin’deki Torunuyla Görüştürdü

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli Astsubay Çavuş ile dedesini telefonda görüntülü görüştürdü.

Çakır, 15 Temmuz FETÖ’nün hain darbe girişiminin hemen ardından meydana inen ve kenttin simge isimleri haline gelen 80 yaşındaki Şevket Samancı’nın rahatsızlandığını öğrenerek Hidayet Mahallesi’ndeki evinde kendisini ziyaret etti.

Şevket dedeyle yakından ilgilenen Çakır, biran önce sağlığına kavuşmasını temenni etti.

Bu sırada Samancı’nın torununun Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yaptığını öğrenen Çakır, telefonla görüntülü olarak Astsubay Çavuş Eray Eken’i aradı.

Mehmetçik’in moralini soran Çakır, daha sonra telefonu Samancı’ya verdi. Torunuyla görüşen Samancı, “Allah kolaylık versin. Allah sizi korusun. Bütün arkadaşlarınızın gözlerinden öpüyorum.” dedi.

Çakır’ın “Deden 15 Temmuz’da hep bizimleydi, meydanlardaydı” demesi üzerine Eken, “Başkanım bizler de bu cesareti, yiğitliği dedemizden aldık. Dedem, 15 Temmuz’da hain darbe girişiminde bulunan hainlere karşı dimdik ayakta durdu. Biz de bu bayrağı dedemizden aldık ve İnşallah o bayrağı Afrin merkezine dikeceğiz.” ifadesini kullandı.