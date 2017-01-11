Defterdar Yiğiter Görevden Alındı

Malatya Defterdarı Murat Yiğiter, bir başka göreve atanma üzere bu görevden alındı.

Kayseri’de görevli iken 2013 Ekim ayında Malatya Defterdarlığı görevine atanan Murat Yiğiter’in bu görevinden alındığına ilişkin 3’lü kararname, Resmi Gazete’nin 11 Ocak 2017 günkü sayısında yayınlandı.

Yiğiter’in yerine herhangi bir atama yapılmazken, söz konusu kararname ile Malatya’nın yanı sıra Mardin, Çanakkale, Siirt ve Şanlıurfa Defterdarları da görevlerinden alındılar.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com