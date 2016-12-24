“Değerini Çok Daha İyi Anlıyoruz”

CHP Malatya İl Başkanlığı tarafından 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün ölümünün 43. yılı sebebiyle anma töreni düzenlendi.

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Battalgazi Belediyesi Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada, hemşehrileri, Mustafa Kemal Atatürk’ün en yakın mücadele arkadaşı 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün ölümünün 43. yılında anmak için bir araya geldiklerini belirtti.

İsmet İnönü’yü bir kez daha saygı, minnet ve şükranla andıklarını ifade eden Kiraz, şunları kaydetti:

“Ömrünü bu ülkenin bütünlüğü, birliği için cephelerde geçirmiş büyük bir asker, komutandı. İnönü, ülkemizi paramparça eden Sevr’i çöp kutusuna atarak emperyalizmin bu ülke üzerindeki bütün emellerini de o çöp kutusuna atıp, emperyalistlerin masasına vura vura ülkemizin birliğini, bütünlüğünü sağlayan Lozan’ı imzalatan büyük bir devlet adamıdır.”

İnönü’nün önemli bir siyaset adamı olduğunu kaydeden Kiraz, İnönü’nün hemşehrileri olması, ülkede önemli adımlar atması dolayısıyla ayrıca onur ve gurur duyduklarını sözlerine ekledi.

2. Cumhurbaşkanı İnönü’nün hayatını konu alan panelin de düzenlendiği anma törenine partililer ve vatandaşlar katıldı.

“İSMET PAŞAMIZIN DEĞERİNİ ÇOK DAHA İYİ ANLIYORUZ”

Bu arada, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün 43. ölüm yıldönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.

Ağbaba açıklamasında; “Hemşehrisi olmakla her zaman gurur duyduğum İsmet İnönü’yü 43.ölüm yıldönümünde bir kez daha saygıyla anıyoruz. İsmet İnönü, I. Dünya Savaşı sonrası emperyalist güçlerin boyunduruğundaki bir ülkeyi Cumhuriyete kavuşturma hayalleri kuran ve bu hayalleri uğruna hayatlarını ortaya koyan en önemli mimarlardan biridir” dedi.

İsmet İnönü’nün Dünya siyasi tarihinde kendi iktidarını demokratik yollarla devreden, tek partili yaşamdan çok partili yaşama geçişi kendi elleriyle gerçekleştiren ender kişilerden biri olduğunu vurgulayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Bugün İnönü’ye ‘diktatör’ diyenler, tek adam ilan edenler, İsmet Paşa’nın çok partili sisteme geçerek Türkiye’yi getirdiği noktayı unutanlardır. Adına başkanlık diyip aslında diktatörlük hayallerini hayata geçirmek isteyenleri gördükçe, İsmet Paşamızın değerini çok daha iyi anlıyoruz. Özgür ve demokratik bir cumhuriyetin, İnönü’nün attığı tarihi adımlarla şekillendiğini bilmeyenlerin İnönü’ye laf etmeleri kabul edilemez.”ifadelerini kullandı.

Ağbaba, Malatya’nın iki Cumhurbaşkanı çıkaran bir şehir olduğunu ,Turgut Özal ve İsmet İnönü’nün Malatya’nın yetiştirdiği önemli devlet adamları olduğunu belirterek “Ancak son yıllarda Malatya’ya gelen AKP’liler mitinglerde, basın açıklamalarında İnönü ismini ısrarla dillerine almıyorlar.Şu net olarak bilinmelidir ki; oturdukları koltukları, yaptıkları görevleri Atatürk ve İnönü’ye borçlu olanlar ne yaparlarsa yapsınlar İnönü ismini Türkiye’nin kalbinden silemezler” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba açıklamasının sonunda “2. Cumhurbaşkanımız, Partimizin unutulmaz genel başkanı, hemşehrimiz İsmet İnönü’yü 43. Ölüm yıldönümünde bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum.” ifadelerine yer verdi.

AA- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi