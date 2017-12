Malatya’da düzenlenen “Gelişen Değerlerin Korunması” konferansında ÖNDER İmam Hatipler Derneği Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, “Özellikle son 2 asır kendimizi arındıramadığımız, kendimizi tam bulamadığımız bir süreç” dedi.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafında Değerler Eğitimi projesi kapsamında “Gelişen Türkiye’de Değerlerin Korunması” konferansı düzenlendi. Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen konferansın açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, “Anadolu coğrafyasında yaşayan bin 400 yıllık bir kadim, bir medeniyetin içinden süzülerek yükselerek gitmiş. Anadolu’nun ıslahlaşma sürecini iliklerine kadar hissetmiş bir toplumda değer aktarımının ya da değer eğitimini proje tanımını yapmak bizim için çok da zor bir durum değildir. Çünkü bizler projeleri tanımlarken veya proje yaparken yeni bir şey üretme amacı taşıyoruz. Halbuki bin 400 yıllık kadim medeniyetimizin torunlarının her biri birer değerdir ve her biri bizim insanımızın kendi bünyesinde onun hayatının ve bir hayat felsefi olarak yaşamının her anında göstermesi gereken şeylerdir” dedi.

ÖNDER İmam Hatipler Derneği Genel Başkanı Halit Bekiroğlu ise “Bizim gelenek dediğimiz medeniyet dediğimiz şey şehirlerimizle, mekanlarımızla, zamanlarımızla olan ilişkilerimizden kaynaklanıyor. Biz zamana bir şeyler veriyoruz zaman bize bir şeyler veriyor, biz Malatya’ya bir şeyler veriyoruz Malatya bize bir şeyler veriyor. Ve bu alış verişimizde kendimizi buluyoruz” ifadelerine yer verdi.

Değerlerin aslında insanların kendi olma çabası olarak tanımlayan Bekiroğlu, “Bütün bu uğraşımız değerler dediğimiz şey değerlerimizle buluşalım, dediğimiz şey değerimizi önemseyelim dediğimiz şey aslında kendimiz olmak dediğimiz şeydir. Aslında tarihte alıp günümüze getirdiğimizde yaşadığımız süreçler iyisiyle kötüsüyle yaşadığımız süreçler kendimiz olma çabamızı aslında anlatıyor” şeklinde konuştu.

Bekiroğlu, değerlerin gelişim süreci ile ilgili ise “Özellikle son iki asır kendimiz arındıramadığımız, kendimizi tam bulamadığımız bir süreç. Kendimiz bulamadığımız için de kopyala yapıştır yöntemiyle kendimizi başka yerlerde aradığımız bir süreç. Bu süreç, bizim 2 asır süren kendimizi arama kendimizi bulma mücadelemizdir. Günümüzde yaşadığımız birçok olayı en sıcak olaylar dahil 15 Temmuz’ u, 28 Şubat’ı, 12 Eylül’leri değerlendirdiğinizde aslında işin özünün kendimiz aramakla olduğunu çok yakından göreceksiniz. Bu ayrış aslında kendi değerlerimize dönem ayırışıdır” diye konuştu.

