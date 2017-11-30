Dekan Cami İçin Destek İstedi

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman, İnönü Üniversitesi içinde temeli atılan caminin tamamlanması için herkesin gönülden destek vermesi gerektiğini ifade ederek, “Temin edilecek kaynaklara bağlı olarak camimizin en az iki, en çok üç yıl içinde tamamlanmasını ümit ediyoruz” dedi.

Dekan Karaman, yaptığı açıklamada, İnönü Üniversitesinin her geçen yıl büyüyen bir üniversite olduğunu belirterek, gündüz öğretiminde öğrenci sayısının 40-50 bin civarında olduğunu söyledi. Üniversitede özellikle namaz vakitlerinde öğrenciler başta olmak üzere ibadetini yapmak isteyenlerin ulaşılabilir bir mekana, mabede ihtiyaçları olduğunu ifade eden Dekan Karaman, “Üniversitemizin güney-batı kısmında bir cami var ama biliyorsunuz oraya ulaşım gerçekten zor ve araç olmadan imkansız gibi görünüyor. Bu vesileyle üniversitenin merkezinde bütün fakültelerden yürüme mesafesiyle bir mabede ihtiyaç vardı. Cami düşüncesi bu ihtiyaçtan dolayı ortaya çıktı” şeklinde konuştu.

Dekan Karaman, yapılacak camiye ilişkin bilgi vererek, “Cami yapıldığında içi dolmayacak şekilde çok büyük olmasını istemedik. Ancak çok küçük olup da cemaatin önemli bir kesiminin dışarıda kalmasını da arzu etmedik. Enine boyuna bu konuyu istişare ettik. Üniversitemizin nüfusunu düşündük. Bundan 20- 30 yıl sonra üniversitemizin ulaşacağı seviyeyi düşündük. Bütün bunları göz önüne aldığımızda 4 bin- 4 bin 500 kişinin birden ibadet edebileceği bir proje oldu. Dolayısıyla cami tamamlandığında iç mekanı ve çevresinde toplamda 4 bin ile 5 bin arasında kişinin ibadet edebileceğini ümit ediyoruz” dedi.

Camiyi olabilecek en kısa süre içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini dile getiren Dekan Karaman, “Caminin faaliyete geçmesi gelişmelerle bağlantılıdır ama bizim programımız, düşüncemiz ya da çalışma heyecanımız bu camiyi iki ile üç yıl arasında hizmete açmak. Camimizin en zor alanlarından biri olan temel hafriyatı bitti ve temeli atıldı. İnşallah bundan sonra kubbeye doğru yükselmeye başlayacak. Bizim hedefimiz bu camiyi inşallah 2019- 2020’de en geç ibadete açmaktır. Ancak benim bu söylediğim tarih caminin tamamıyla ilgili. Belki alt katı daha erken ibadete açılabilir. Bu şekilde iki bölüm halinde çalışmalar devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Dekan Karaman, caminin tamamlanması için destek arayışında olduklarını belirterek, konuşmasına şöyle devam etti:

“Dediğimiz tarihte caminin açılabilmesinin yöntemlerinden birincisi başta üniversitemizdeki akademik personel olmak üzere herkesin bu camiye gönülden, güçlü bir destek vermesidir. İkincisi Malatyalı hayırsever vatandaşların buraya katkıda bulunmasıdır. Üçüncüsü de biz üniversite yönetimiyle birlikte Ankara veya İstanbul’dan camimize yardım edebilecek mercileri, yerleri araştırıyoruz. Burada temin edilecek kaynaklara bağlı olarak camimizin en az iki en çok üç yıl içinde tamamlanmasını ümit ediyoruz.”

İlahiyat Fakültesi öğrencileri için caminin bir nevi uygulama merkezi olacağını kaydeden Dekan Karaman, “Cami İlahiyat Fakültemize de bir anlamda uygulama birimi olacak. Bu camide hutbe okumak, dersleri işlemek, özellikle namaz kıldırmak çok verimli olacak. Bu konuda biz arzu ediyoruz ki cami faaliyete geçtiğinde İlahiyat Fakültemiz fiilen bu caminin üzerinde etkili olsun ve bir anlamda bazı derslerini bu camide yapmaya gayret edebilsin. Çünkü cami sadece ibadet yeri olarak geçmiyor. Burada caminin üniteleri var. Sosyal ünite olarak ifade edebileceğimiz okuma salonlarımız, kütüphanelerimiz olacak. Dolayısıyla İlahiyat Fakültemizin hem fiziki olarak camiye yakın olması, hem de mesleki olarak fakültemizin programına uygun olması hasebiyle İlahiyat Fakültesi Cami demek yanlış olmaz” şeklinde konuştu.

Dekan Karaman, caminin açılışında hem Malatya’da hem de Türkiye’de görkemli bir açılış yapmayı düşündüklerini ifade ederek, “Cami bittiğinde camiye katkısı olan bütün hayırseverlerimizi buraya davet etmek isteriz. Herkes yaptığı katkının yaptığı hayrın sonucunda oluşan eserin karşılığını görsünler isteriz. Daha da önemlisi biz üniversite olarak o gün böyle bir günü hem duayla, alkışla, hem sevinçle hep beraber karşılayacağız. İnanıyorum ki bu cami açıldığı zaman üniversitemize ikinci bir merkez kütüphanesi kazandırmış olacağız. Belki okuma salonları kazandırmış olacağız. Bir o kadar temizlik üniteleri, dinlenme üniteleri kazandırmış olacağız” diye konuştu.

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