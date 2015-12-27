“Dekara 500 TL Hibe Verilmeli”

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Mehmet Balin, dondan dolayı kayısı bahçesi zarar gören alanlarda üreticilere dekar başına 500 TL doğrudan hibe desteği verilmesi gerektiğini söyledi.

MÜSİAD Şube Başkanı Mehmet Balın yaptığı yazılı açıklamada, “Bilindiği gibi Mart ayının son günlerinde meydana gelen don olayı nedeniyle başta kayısı olmak üzere ilimizdeki bitkisel üretim alanları %95’e varan oranda zarar görmüştür. Bu doğal felaket üzerine MÜSİAD olarak Malatya için devletimizden taleplerimiz olmuş ve bunları kamuoyuyla paylaşmıştık. Öncelikle taleplerimiz arasında yer alan çiftçilerimizin kredi borçlarının ertelenmesi hususunu değerlendirerek hayata geçiren yetkililerimize teşekkürlerimizi sunmak isteriz. Kredi borçlarının ertelenmesi şüphesiz üreticilerimizi bir miktar rahatlatacaktır. Ancak il ekonomisine katkısı yıllık 300 Milyon Doları bulan kayısıda yaşanan %95’lik kaybın Malatya halkının çok büyük kesimini doğrudan veya dolaylı biçimde etkileyeceği aşikardır. Söz konusu parasal kaybın diğer tüm sektörlere de doğrudan etkisi olması beklenmektedir. Bu nedenle MÜSİAD olarak borç ertelemesine ilaveten aşağıdaki uygulamaların hayata geçirilmesini talep etmekteyiz” dedi.

Balin MÜSİAD Şubesi olarak öneri ve taleplerini şu şekilde sıraladı: “Zarar gören alanlarda üreticilere dekar başına 500 TL doğrudan hibe desteği verilmesi, talep eden tüm üreticilere, dekar başına limitleri bir komisyonca tespit edilmek üzere 1 yıl geri ödemesiz 3 yıl vadeli faizsiz kredi imkanı sağlanması, meyve işleme, paketleme ve alım-satım işleriyle iştigal eden firmalara yönelik 100.000 TL’yi aşmamak üzere %70 faiz sübvansiyonlu kredi imkanı sağlanması, ayrıca gelecekteki muhtemel zararların önlenebilmesi için aşağıdaki tedbirleri önermekteyiz, iklimsel etkilere karşı erken uyarı ve tahmin sistemlerinin yaygınlaştırılması gerekmektedir. Don olaylarını önleyici makine ve ekipmanlara yönelik yatırımlar devlet destekleriyle özendirilmelidir. Örtü altı kayısı yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar devlet destekleriyle teşvik edilmelidir.Tarım Sigortası kapsamı dışındaki üreticilerin sisteme dahiline yönelik ilave tedbirler geliştirilmelidir. Ekonomik ömrünü tamamlamış kayısı bahçelerinin sökülerek sökülen ağaç başı destek verilmesi ve alternatif olarak Malatya iklimine uygun olan olarak çilek, böğürtlen, ahududu, vişne, sofralık kayısı dikiminin teşvik edilmesi.