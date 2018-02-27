“Demokrasinin Katledildiği Dönüm Noktalarından Biri”

28 Şubat ‘Postmodern Darbe’sinin 21. yıldönümü dolayısıyla siyasiler ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri mesajlar yayınladı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 28 Şubat ile ilgili yayınladığı mesajda şunları belirtti:

“28 Şubat, milletimizin hür iradesine karşı girişilen yasakçı, ayrımcı zihniyetin adı; farklı fikirlerin, düşüncelerin, yaşam tarzlarının ayaklar altına alındığı, demokrasinin katledildiği dönüm noktalarından biridir.

28 Şubat süreci ile temelinin daha da sağlam atılmaya çalışıldığı militarist – totaliter rejim milletimizden hiçbir zaman destek bulamamıştır. Sincan’da tanklar, milletimizin hür iradesini çiğnerken, demokrasiye balans ayarı verdiğini zannedenler sukut-u hayale uğramışlardır. 28 Şubat’tan tam beş yıl sonra postmodern darbenin mimarlarına sağlam bir tokat vurulacak ‘Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı.’ 2002 yılında yerli ve milli bir parti olarak milli iradenin gücü ile kurulan AK Parti, milleti yok saymaya kalkan zihniyeti tarihin karanlık sayfalarına süpürmüş, sözde bin yıllık tutsaklık sürecini bozguna uğratmıştır.

28 Şubat sürecinde okuduğu bir şiir için hapse atılan, şahsında gazetelerin ‘Muhtar bile olamaz’ manşetlerinin yazıldığı Recep Tayyip Erdoğan, bugün bu aziz milletin Cumhurbaşkanı, kutlu ümmetin lideri olmuştur. Eski Türkiye’nin vesayet koruyucularına gereken dersi veren Cumhurbaşkanımız liderliğinde Yeni Türkiye; özgürlüğün, adaletin ve kalkınmanın fitilini ateşlemiştir. İnançları yüzünden insanların işsiz bırakıldığı, hapse atıldığı, başörtülü kardeşlerimizin insanlık dışı muamelelere maruz kaldığı, muhafazakârların siyaset yapmasının engellendiği bir süreçte ‘irtica ile mücadele ediyoruz’ yalanının arkasına sığınanlar; bugün, yalanlarıyla bir bir yüzleşmekte, hesap görülmektedir.

Milletin değerlerine yapılan saldırı olan 28 Şubat’ın bir daha asla ve kat’a yaşanmamasını; vesayetin, darbelerin, baskının olmadığı, milli iradenin hâkimiyetinde bir Türkiye’nin ilelebet daim olmasını diliyorum. Onurlu ve haklı bir mücadele yürüten bütün 28 Şubat mağdurlarını saygı ve sevgiyle selamlıyor, Rahmeti rahmana kavuşanları minnetle anıyorum.”

AKP Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı

Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı şu mesajı yayınladı:

“28 Şubat 1997 tarihinde Türkiye post modern bir darbeye muhatap oldu. Bugün 28 Şubat darbesinin yıldönümü vesilesiyle tüm darbeleri bir kez daha şiddetle ve nefretle kınıyoruz.

Darbe bir insanlık suçudur. Zira, darbe eylemiyle insanların başta yaşama hakları elinden alınmakta, bireysel ve toplumsal her türlü özgürlükleri kesintiye uğratılmaktadır. 28 Şubat döneminde bireysel özgürlükler bağlamında, insanların eğitim-öğretim, çalışma, düşünce, inanç ve ibadet haklarının elinden alındığını gördük. Bu milletin çocukları ilköğretimden üniversite çağına kadar eğitim hayatından yoksun bırakıldılar. Dini inançları sebebiyle çalışma hakları dâhil tüm sosyal ve ekonomik hakları ellerinden alındı, haince fişlendiler. Başörtülü kadınlarımız örtülü oldukları gerekçesiyle kamu hizmeti alamadılar. Bazı firmalar ise yeşil sermaye denilerek ihalelere alınmayıp, teşebbüs hürriyetleri kısıtlandı ve ekonomiye, iş gücüne yapacakları katkıyı yerine getiremediler. Bankalarda milletin trilyonlarca parası hortumlanarak, illegal yapılara aktarıldı. Medya attığı manşetlerle meşru hükümeti devirdi, siyasi darbe yaptı.

Darbeciler tarafından Başbakanlar, Bakanlar hükümetten tard edildi. Partiler kapatıldı. Ankara sokaklarında tanklar yürütülerek siyasete, demokrasiye ve insan haklarına “balans ayarı(!)” yapıldı. Bürokrasinin bir ayağı olan Milli Güvenlik Kurulu Kararlarıyla siyasiler hizaya çekilip, hükümet yönetimi vesayet odaklarına teslim edildi.

Ancak, 15 Temmuz Darbe girişiminde de açıkça ortaya konulduğu üzere Hükümetimiz ve Milletimiz darbeler tarihine nokta koymuştur. Son hain örneğini 15 Temmuzda bir kez daha yaşadığımız her türlü darbe ve darbe girişimini artık tarihin karanlık sayfalarına gömüyoruz.

Ak Parti olarak bu noktadaki kararlığımızı, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizden aldığımız güçle her türlü vesayet odaklarına ve darbeci zihniyete deklare ediyoruz.

Milletimizin feraseti, cesaret ve gayreti ile artık o günleri hiçbir zaman yaşamayacağımıza inanıyoruz. Milletin kendi kendini yönetme hakkının ve milli iradeye saygının ülkemizdeki siyasi, hukuki ve sivil tüm kurum, kuruluş ve bireylerce kabul görmesini diliyoruz.

Geçmişten gelen kadim medeniyetimizin tecrübesi ile geleceğe, güçlü ve lider Türkiye’ye daha emin adımlarla yürüyoruz. 16 yıldır her daim yanımızda olan milletimize saygıyla şükranlarımızı sunuyoruz.”

SP Malatya İl Başkanı Osman Marasalı

Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Osman Marasalı da yayınladığı mesajda şunları vurguladı:

“28 Şubat, dünyayı sömüren ırkçı emperyalizm güdümündeki post modern darbe girişimi sürecine ismi verilen ve sanki Başbakan Erbakan başkanlığındaki hükümetin devrildiği gün olarak lanse edilmiştir.

Oysa 28 Şubat 1997 Tarihi Erbakan Hocanın basiretli devlet adamlığı ile bastırılmış bir darbe girişimidir. Planlayıcıları Siyonizm ve onun kuklası Amerika uygulayacıları bir kısmı Ergenekon darbe süreci ile ortaya çıkan, bir kısmı da 15 Temmuz darbe girişimi ile ortaya çıkan cuntadır. Bu açıdan 15 Temmuz nasıl halk tarafından bastırılan ilk darbe girişimi ise 28 Şubat darbe girişimi de Hükumet eliyle bastırılan ilk darbe girişimidir. 28 Şubat inançlı, hidayet ve feraset sahibi büyük devlet adamı Prof.Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın millete kendini siper ederek, ustaca bertaraf ettiği bir darbe girişimidir. Erbakan hoca MGK üyeleri karşısında 9 saat hakkı en güzel şekilde ortaya koymuş, milleti ve milletin değerlerini savunarak ‘Savunan Adam’ ünvanını almıştır.

Lanse edildiği gibi Refahyol Hükümeti 28 Şubat 1997 de iktidardan düşürülememiş, Başbakan Erbakan MGK kararlarını imzalamamış ve anlaşma gereği seçime gitmek için görevi iktidar ortağı Çillere devretmek üzere bıraktığı 18 Haziran tarihine kadar da cuntacıların hiçbir kararı uygulamamıştır. ‘’

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan

Malatya Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Hüseyin Kala’da yayınladığı mesajda şunları ifade etti:

“28 Şubat Bin yıl sürecek demişlerdi. Bugün 21. Yılına giren ve Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçen 28 Şubat, sosyal, siyasi ve ekonomik hayatı dizayn etmeye çalışan, yıkıcı, zulmedici ve ahlaktan yoksun, kimilerinin post-modern olarak nitelendirdiği, ancak bizce gerçek bir darbe olan 28 Şubat . 21 yıldır ettikleri hala sürüyor, siyasi kararlarla verilen mahkumiyetlerden dolayı ülke insanımız hala cezaevlerinde bulunuyor. Seçimle iktidara gelen hükümeti, bazı askeri ve sivil bürokratların, baskı altında tutarak, 28 Şubat kararları diye tarihe geçen kararları aldırdığına şahit olduk. İş dünyasını ilgilendirdiği gibi toplumun her kesimini doğrudan ve dolaylı bir şekilde zarar gördüğüne şahit olduk. MÜSİAD camiası olarak sivil iradenin tamamen karşı cephesini temsil eden 28 Şubat’ların artık yaşanmaması ve gerçek demokrasinin bir kültür olarak yaygınlaşması temennisiyle, İş dünyası olarak, Ülkemizin zor süreçte geçtiği şu günlerde, 21. Yılına giren o kara günü bir sivil toplum kuruluşu olarak unutmadık ve unutmayacağız. Ne acıdır ki o gün karar veren fetöcü hakimlerle o günün mağdurları aynı ceza evlerinde tutuklu bulunuyorlar. Bu mahkumlar fetöcü polisler tarafından sorgulandı ve işkenceye tabi tutuldu, fetöcü savcılar tarafından haklarında asılsız iddianameler hazırlandı, ve yine fetöcü hakimler tarafından mahkum edildiler. Bugün ise haklarında kakar verilenler ile karar verenler beraber aynı ceza evlerinde bulunuyorlar.”

AGD Malatya Şube Başkanı Tayyar Emre

Anadolu Gençlik Derneği Malatya Şube Başkanı Emre de, “28 Şubat Erbakan hocamıza ve Milli Görüşe karşı yapılmış emperyalist bir operasyondur. Kalkınan, üreten yeniden büyük Türkiye’ye tahammülleri olayan siyonist güçlerin ve işbirlikçilerinin operasyonudur. Allah’ın izni ile Anadolu Gençlik bu olumsuzluklardan, engellemelerden etkilenmeden istikametini şaşırmadan Erbakan Hocamızın çizdiği yoldan davasına sımsıkı sarılarak çalışmalarına devam edecektir. Allah bir daha 28 Şubat, 15 Temmuz gibi ülkemize ve milletimize yapılan müdahaleleri göstermesin. Bugün Afrin de ve ülkemizin bir çok noktasında terörle mücadele esnasında şehit düşen askerlerimizi de hayırla ve duayla anıyoruz.” dedi.

Bülten- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com