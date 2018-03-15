CHP Yeşilyurt Merkez İlçe Başkanı Av. Ahmet Pektaş, Malatya ile ilgili bazı konularda istişarede bulunmak üzere Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya geldi.

CHP Yeşilyurt Merkez İlçe Başkanı Av. Ahmet Pektaş, beraberinde CHP Battalgazi Belediye Meclis Üyesi Okay Demirhan ve partinin Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya gelerek, istişarelerde bulundu. Burada konuşan CHP Yeşilyurt Merkez İlçe Başkanı Av. Ahmet Pektaş, Başkan Gürkan’ın başarılı çalışmalarına dikkat çekerek, “Malatya’nın yükselen yüzünde kendisini burada görmekten şeref duyduğumuz, müşerref olduğumuz insanlardan birisi kendisi. Umarım başarıları daim olur. Umarım Malatya için yeni projelere, ortak projelere, herkesi kucaklayan projelere yelken açarız. Ve umarım hepimiz için yeni güzel ve güzel günler gösteren bir Malatya olur” ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, yapılan istişareden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez temel unsurlarıdır. Her kesimin görüşü aynı zamanda bizim yol haritamızın temelini oluşturur. Bu anlamda da CHP Yeşilyurt İlçe Başkanı ve değerli yönetim kurulunu burada görmekten, onların görüş ve önerilerini ve şehir ile ilgili önerilerini almaktan büyük mutluluk duyacağımı belirtmek istiyorum. Kendileri nezaket göstermişler ve bizleri ziyaret etmişler. Tabi onların görüş ve önerileri şehrin geleceği noktasında, vizyonel bakışlarını almaktan da büyük mutluluk duyacağımı belirtmek istiyorum. Bizim amacımız şehri, şehrin değerleri ile yöneterek şehre erdemli, faziletli, anlamlı, belleğini, kimliğini, hafızasını koruyan bir şehir hüviyetine büründürmektir. Bu anlamda şimdiye kadar ki yapmış olduğumuz çalışmalarda özellikle STK’lar, siyasi partilerimiz olsun, meslek kuruluşlarımız olsun, sendikalarımız olsun, yerel ve kanaat önderlerimiz olsun, onların hep görüşlerine ve önerilerine itibar ettik. Bundan sonraki süreçte de bunlara itibar edeceğiz. Şehrin geleceğine, gelecek projeksiyonuna birlikte bakmak, birlikte yol haritasını ve yön pusulasını oluşturma noktasındaki kararlığımız aynı şekilde devam edecektir” diye konuştu.

(Bülten)