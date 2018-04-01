“Demokrasinin Vazgeçilmez Unsuru”

Saadet Partisi Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Abuzer Göğüs, parti yönetimi ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile biraraya geldi. Başkan Gürkan, siyasi partilerin Türk demokrasisi için önemine dikkat çekerek, “Biz siyasi partileri, demokrasinin vazgeçilmez temel unsurları olarak görüyoruz” dedi.

Saadet Partisi Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Abuzer Göğüs, parti yönetimi ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile biraraya gelerek, bir süre görüştü. Burada konuşan Saadet Partisi Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Abuzer Göğüs, birlik ve beraberliği pekiştirme adına çalıştıklarını belirterek, “Yeni bir süreçten geçiyoruz. Biz özellikle kutuplaşmanın olmadığı, birlik ve beraberliğin olması için bütün siyasi görüşleri ve başkanları ziyarete başladık. Bir aydan fazladır muhtarlarımızı ziyaret etti. Bugünde büyüklerimizi, belediye başkanlarımızı ziyaret edelim dedik. Her ne kadar bir belediye başkanı bir partiden seçilse de hepimizin başkanıdır. Teşkilatlar biraz daha farklı, direk partiyi temsil ediyor” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, siyasi partilerin önemine dikkat çekerek, “Biz siyasi partileri, demokrasinin vazgeçilmez temel unsurları olarak görüyoruz. Demokrasinin kurumsallaşması ve temayüz etmesi noktasında siyasi partiler olmazsa olmazımızdır. Netice itibari ile siyasi partiler, kendi düşünce ve görüşleri doğrultusunda topluma fikirlerini sunarlar. Toplum nezdinde gösterilen teveccühle, yönetiminde söz sahibi olma durumunda olurlar. Saadet partisi de kurumsallaşmış, geçmiş bir deneyimi olan bir partimiz. Değerli başkanımızın ifade ettiği gibi belediye başkanlarına halk tarafından verilen görev ve unvan, şehrül-emindir. Şehrin emini durumunda olan insan, görev ve hizmetini sürdürürken, adil ve adaletli olma noktasında, toplumun bütün kesim ve kesitlerini kucaklama noktasında, bütünleştirici rol oynama noktasında ve aynı zamanda belediyedeki fotoğrafta ‘herkes bu fotoğrafta varım’ anlayışını hakim kılacak bir yönetim anlayışını sergilemesi gerekir. Bizde buna gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

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